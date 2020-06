Allanamiento por error: "Me desperté con la policía adentro de mi cuarto, apuntándome"

En una investigación por el robo de un televisor, efectivos de la policía de Soriano allanaron por error la casa de al lado de donde vivía uno de los delincuentes involucrados en el hurto. Rompieron la puerta y obligaron a salir a punta de pistola al padre de familia que dormía en la vivienda, ubicada en la localidad de Florencio Sánchez, en Colonia, limítrofe con Soriano.

El jefe de Policía de Soriano, William Martínez, ordenó una investigación primaria de urgencia para determinar las responsabilidades de lo ocurrido este martes de mañana, y dispuso la compra de una puerta nueva –que fue destruida durante el allanamiento– que será instalada este miércoles por parte de albañiles de la Jefatura departamental. "Alguien va a sufrir las consecuencias de este error, pero rescato que se cometió trabajando", dijo el jerarca a El Observador.

El vecino que descansaba en su hogar al momento del operativo policial se llama Robert Denis, y denunció al medio local Cardona Hoy que lo sacaron desnudo a la calle. "Y nada, (estaba) durmiendo, porque hoy no trabajé, y me despierto con la policía adentro de mi cuarto, apuntándome con escopeta y metralleta. Me sacaron desnudo para afuera, esposado", relató el hombre, según consignó La Diaria.

"(A) las chiquilinas –la hija de nosotros que estaba con una amiga–, las sacaron en ropa interior de la cama. Digo... Me parece que no es así la cosa; sin orden de allanamiento, yo no soy abogado, pero me parece que están violentando los derechos de un trabajador y de una familia", agregó el hombre.

Martínez, sin embargo, precisó que tenían la orden firmada por la jueza Ximena Menchaca y negó que hayan entrado al cuarto donde dormían las jóvenes.

"Obviamente, cuando se ingresa a una finca allanada, se ingresa con las armas en posición para llegar repeler una (eventual) agresión inmediatamente. El tipo estaba en ropa interior, con el torso cubierto, y fue sacado por la puerta, pero inmediatamente se constató el error", señaló el jerarca.

De acuerdo a la versión de Denis, inquilino en la casa vulnerada, la equivocación fue alertada una vez que llamaron al dueño de la vivienda. "El dueño de casa, donde alquilo, preguntó a quién buscaban, dieron un nombre, (y dijo) 'pero no es acá, acá vive Denis'. Quieren combatir el narcotráfico, pero si le erran de casa en Cardona y Florencio Sánchez, que somos diez y nos conocemos entre todos, me parece que vamos por un muy mal camino", reclamó, y añadió que planeaba iniciar una demanda contra el Ministerio del Interior.

La cartera de seguridad, por su parte, emitió un comunicado en el que informó que "los daños serán resarcidos inmediatamente, mediante el cambio y colocación de una nueva puerta (ya adquirida)", y se destacó luego que la investigación del hurto culminó con éxito.

En efecto, la Justicia de Soriano imputó ese mismo día, tras la detención correcta de los autores del hurto, a dos hombres. El que vivía en la vivienda de al lado fue penalizado por un delito de receptación, ya que había comprado el televisor robado que tenía consigo, pero no fue a la cárcel porque el caso se resolvió mediante la suspensión condicional de la pena. Debe cumplir con determinadas medidas limitativas, como firmar en la seccional de la localidad una vez por semana.

El autor del robo, detenido en Cardona –localidad de Soriano, vecina Florencio Sánchez–, fue condenado mediante un proceso abreviado por un delito de hurto, e irá ocho meses a la cárcel.