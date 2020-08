Almagro en conflicto con la CIDH: ¿"embate a la independencia" o "acoso laboral" del jerarca cesado?

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, no renovó el mandato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao.

Almagro comunicó por carta a la CIDH, órgano de la OEA, su decisión de no prorrogar el contrato de Abrao concluido a mediados de agosto debido a decenas de denuncias en contra del funcionario presentadas ante la Oficina del Ombudsperson de la CIDH.

"Almagro no renovó el contrato de Abrao en base a más de 60 denuncias sobre su conducta", dijo una de las fuentes, que señaló que muchos funcionarios de la CIDH terminaron yéndose de la institución por estos motivos.

La ombudsperson, Neida Pérez, recibió quejas de "acoso laboral" y "manipulación de concursos y contrataciones", agregó.

La queja de la CIDH

La comisión protestó por la decisión de Almagro a través de un comunicado oficial en el que expresa su protesta contra el retiro de Abrao, así como "su alarma ante un grave embate contra su independencia y autonomía".

El comunicado, en el que le da su respaldo a Abrao expresa: "Es inadmisible que se pretenda utilizar un informe institucional confidencial de la Ombudsperson o la información de que se estaría iniciando una investigación administrativa como fundamento de una decisión sobre la no renovación administrativa del Secretario Ejecutivo de la CIDH, en clara violación a los estándares reiterados del SIDH", sigla del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Abrao, un brasileño de reconocida y destacada trayectoria internacional, asumió el puesto en la CIDH el 16 de agosto de 2016.

"La CIDH se reunió el lunes para analizar el tema y decidió dejar a cargo interinamente a la secretaria ejecutiva adjunta, la colombiana Claudia Pulido", dijo otro de los informantes.

Reunida en Ciudad de México a principios de este año, la CIDH dijo que "por unanimidad" había decidido "renovar" la confianza en Abrao "por cuatro años más".

"Ha logrado enfrentar la grave crisis que vivió la institución y fortalecer la gestión institucional con sostenibilidad financiera e incremento de sus capacidades", dijo la Comisión en un comunicado el 10 de enero.

Elogió a Abrao por "agilizar las decisiones en el sistema de peticiones y casos con resultados históricos en la aprobación de informes", y por "ampliar la capacidad de monitoreo" y "la presencia pública de la CIDH en la región".

También destacó que Abrao mejoró la coordinación con otros sistemas de protección de derechos humanos y fortaleció el dialogo con los Estados y las organizaciones de la sociedad civil en la región.

La CIDH seleccionó a Abrao en julio de 2016 y, de acuerdo con lo estipulado por el Reglamento de la Comisión, remitió el nombre a Almagro, entonces en su primer mandato, quien confirmó la selección y lo designó por un período de cuatro años.

En un comunicado, la CIDH dijo valorar que tanto los estados miembros, como el secretario general de la OEA y la sociedad civil hubieran respetado "el principio de autonomía e independencia" de la Comisión para adoptar esa decisión.

La respuesta de Almagro

Ante el comunicado de la CIDH, el secretario general de la OEA reafirmó a través de un mensaje oficial su decisión y las razones por las que el mandato de Abrao no fue renovado. Allí, Almagro resalta que las denuncias contra el brasileño existen desde hace meses y fueron ignoradas por la Comisión. "Lamentamos que la CIDH, a pesar de estar en conocimiento de decenas de denuncias, en algunos casos por meses, no haya dado traslado de las mismas a la Oficina del Inspector General para su sustanciación, lo cual debió ser realizado en definitiva por la Secretaría General. Esta falta de tramitación es un duro golpe a su credibilidad. Obviamente, la seriedad y gravedad de las denuncias mencionadas y la necesidad de sustanciar las mismas no ha permitido otorgar el visto bueno correspondiente a esta designación como se hiciera en el año 2016", dice el comunicado.

"La presunción de inocencia ha sido asegurada, así como que no hay impunidad ni indefensión respecto a denuncias de violación de derechos de las funcionarias y los funcionarios dentro de la CIDH ni en ninguna oficina de la Organización. No mientras sea Secretario General", continúa luego, y señala que la comisión de Derechos Humanos "genera confusión" con sus declaraciones.

(Fuente: con base en AFP)