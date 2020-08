Alonso admite error en aliarse con Sartori y que Lacalle tenía razón en tres consejos que le dio

La exsenadora blanca y exprecandidata a la Presidencia Verónica Alonso reapareció públicamente tras alejarse de la política luego de fracasar en su intento de retener la banca en octubre de 2019 e insistió en calificar como un error su alianza con el hoy senador Juan Sartori, líder de Todo por el pueblo.

Alonso –que bajó su precandidatura en abril, apoyó a Sartori y concurrió en segundo lugar en la lista al Senado– dijo en una entrevista con Desayunos informales que está arrepentida de su respaldo al empresario aunque ahora pretende "mirar para adelante".

"Hoy puedo decir que me equivoqué, pero no voy a hablar mal de otros porque la que me equivoqué fui yo. Si tengo que pasar factura, me la voy a pasar a mí. Yo creí que alguien que venía de afuera podía renovar algo tan desgastado como es la vida política. Me di cuenta que no, porque traía formas y modos muy diferentes. Valores muy diferentes", afirmó este lunes.

Consultada sobre si ahora considera un error la alianza por no haber retenido la banca o por lo que encontró en el sartorismo, Alonso dijo que hubo "un conjunto de cosas".

"Los votos no estuvieron porque la ciudadanía entendió que quizá no era la persona o el líder que venía a renovar realmente", señaló. Según dijo, en el sector de Sartori percibió "valores diferentes" que "definitivamente" no eran los suyos. "A veces en esto uno cree o ve algo que después se va cayendo el manto de determinadas cosas que creímos o creí que era bueno", agregó. "El manto se va cayendo a veces a algunos más rápido, a otros más despacio. Uno con el tiempo va viendo determinadas cosas. Hoy puedo decir que me equivoqué en la decisión y que miro para adelante", sostuvo la exsenadora.

"Hoy puedo decir que me equivoqué, arrepentida, pero mirando para adelante. Él tendrá su vida política, construirá o no en función de lo que también hizo", insistió.

Sobre su futuro político, tras haber sido vetada por el gobierno para tener un cargo, Alonso dijo que sigue siendo una "servidora pública". "Para mí la política es vocación de servicio. Se puede hacer con un cargo o sin un cargo. Hay muchísimas organizaciones desde las cuales uno puede ayudar. Hoy siento que puedo ocupar desde ese otro lugar distintos caminos. Más adelante el tiempo pondrá las cosas en su justa medida y a cada uno en su justo lugar", comentó.

También dijo que entiende la decisión de Lacalle Pou de no designarla en ningún cargo jerárquico. "Vos querés rodear a tu equipo de gente que te respaldó y que además lo acompañaron los votos. Yo no me pongo a pensar si hubo veto o no hubo veto (...) Creo que fue más una no defensa de un equipo, por parte de quien lideraba, que un planteo del presidente de vetarlo", argumentó.

Alonso agregó que el hoy presidente "tenía razón" en tres consejos que le dio en 2019. "Lacalle Pou me planteó previo en la interna que lo acompañara, después que no me bajara (de la precandidatura a la Presidencia) y después que no acompañara a Sartori. No hice caso. Hoy, con el diario del lunes, digo que tenía razón", afirmó.

Así explicó los motivos que la llevaron primero a competir por la Presidencia y luego a apoyar al outsider que culminaría en segundo lugar en la interna: "Estaba convencida que el Partido Nacional necesitaba distintas opciones. (Haber presentado mi candidatura) no lo siento un error. Al contrario, creo que fortalecía el partido incluso que una mujer asumiera esa responsabilidad. Por supuesto que uno estaba esperando el apoyo popular y los números no me acompañaban. Por lo tanto tenía que tomar una decisión. Pero sí tomé un camino equivocado al apoyar a quien yo creía... En esto uno cree que renovar, y sigo convencida, alguien que venía a renovar, tomando o buscando el equilibrio con la tradición de mi partido, con las instituciones, creo que era bueno, pero no fue así. No me gusta quedarme colgada sobre lo que pasó. Ahora miro para adelante, pero vale la autocrítica".