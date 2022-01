Alquileres de verano: niveles de demanda y ocupación están cercanos a los prepandemia

La temporada turística comenzó con señales que invitan al optimismo, alcanzando niveles de ocupación similares a los prepandemia y con una demanda aún mayor a la del año 2019.

Según un análisis realizado por Casas en el Este, el portal de alquileres temporales de InfoCasas —que tomó como muestra 5.200 alojamientos (71% casas, 28% apartamentos y 1% chacras— “Uruguay experimenta números en la industria del turismo que se asemejan a un pasado prepandemia, en donde el sector pasaba por buenos momentos”.

En ese sentido, el informe, al que tuvo acceso El Observador, muestra que a la fecha, en lo que tiene que ver con la demanda de alquileres temporales registrada en el portal, hay un 60% más de interés que en la temporada 2021 y 18% más que en la 2020. También se destaca que hay un 6,25% más de interés que en la temporada 2019, en la que se batieron récords de ocupación.

“Todo indica que estamos ante una temporada similar a la de 2019”, afirmó Óscar Lanzaro, coordinador de Casas en el Este.

La ocupación estimada por Casas en el Este para enero de 2022 ronda el 90%, lo que representa “una importante recuperación del sector turístico” si se lo compara con la temporada 2021, en la que solo un 70% de la plaza estaba ocupada.

“Los números para este verano son más parecidos a las temporadas 2020 y 2019 en el que la ocupación se encontraba entre un 93% y un 97%”, explica el informe.

Las predicciones para febrero prevén que el ritmo se mantenga a buen nivel con un 85% de ocupación, muy por encima de la pasada temporada, en el que se solo se obtuvo el 55%. “Al igual que en enero, los números esperados para febrero son más parecidos a la temporada 2020, en el que la ocupación rondaba el 87%”, señalan desde Casas en el Este.

“Actualmente es casi imposible reservar hasta la segunda quincena de febrero, está todo ocupado”, apuntó Lanzaro.

Marcelo Umpierrez

Alquileres

Los balnearios y los tipos de alojamientos más solicitados

Los balnearios con mayor ocupación son Punta del Este con un 97% seguido de Rocha con 87%, Piriápolis con 78% y los balnearios de Canelones que alcanzan un 70%.

“Como era de esperarse, Punta del Este se lleva una gran parte de la demanda, sin embargo, vemos una buena afluencia de turismo local en balnearios más tranquilos, esto es muy alentador porque además de los extranjeros, vemos que el uruguayo se está quedando a veranear frente a la opción de viajar al exterior”, dijo Lanzaro.

La búsqueda de alojamientos se centra en casas individuales o en unidades dentro de establecimientos más pequeños con aforo limitado. Las casas y apartamentos de dos dormitorios son las opciones más solicitadas. Los alojamientos con piscina son los preferidos por los turistas y cuentan con una ocupación más alta.

Los precios

Los precios promedio del alquiler por día varían según el balneario. En Punta del Este el costo promedio es de US$ 200, seguido por US$ 120 en La Paloma y La Pedrera, US$ 100 en Piriápolis y Punta del Diablo y US$ 90 en Atlántida.

Casas en el Este

Precio promedio del alquiler diario según balneario

“No se evidenció un alza significativa en los precios. Se están manejando tarifas competitivas en comparación a los años anteriores y con descuentos especiales para quienes reservan por períodos largos”, señala el informe.

El análisis también sostiene que si bien Uruguay no se encuentra dentro de las opciones más económicas, “el país ofrece compensación en otros aspectos que son muy valorados por el público viajero”.

“La amplia propuesta de temporada, el bajo riesgo sanitario, los incentivos del Estado y la devolución del IVA son algunos de los motivos que han posicionado a Uruguay como una elección atractiva para muchos extranjeros”, apunta.

El origen de los turistas

Según la última actualización realizada por la Dirección Nacional de Migraciones, entre el 15 de diciembre y el 2 de enero llegaron al país 123.127 turistas desde diversas partes del mundo.

El 61% de los turistas que reservan alquileres temporales son uruguayos, el 25% provienen de Argentina, el 8% de Brasil y el 3% de Paraguay. El 3% restante proviene de otros países.

Casas en el Este

Origen de los turistas

El informe destaca en este año un “aumento significativo” de público de Brasil y Paraguay en comparación con temporadas anteriores. “Los turistas brasileños cuentan con fuerte presencia en las playas rochenses y Punta del Este, mientras que los turistas paraguayos se concentran más en Punta del Este y alrededores”, explica.

El tiempo promedio de reserva está entre 10 y 14 días.