Álvaro Gutiérrez: "A veces nos podemos permitir un partido malo"

Álvaro Gutiérrez explicó por qué Nacional no repitió frente a Danubio actuaciones anteriores, aunque igual logró los tres puntos: "Hubo dos factores; el buen juego de Danubio (en el que) se ve la mano de Larriera en el equipo, tiene mucha dinámica con un Grossmüller muy protagonista, se hacía difícil de marcar y por otra parte la cantidad de pelotas que perdimos que supera por mucho cualquier partido que jugamos. Eso baja la moral del equipo y crece la del rival", indicó el entrenador, quien agregó que "perdimos muchas pelotas, entonces entrás en el nerviosismo, en la incredulidad de correr atrás de la pelota y cuando salíamos de contragolpe lo terminamos mal, no estuvimos claro en eso".

Agregó que la imprecisión fue lo que me "rechinó un poco porque teníamos para tocar fácil y fallábamos controles o pases que generalmente no lo hacemos, pero no fue de un jugador, fueron varios".

Gutiérrez indicó que "Danubio hizo cosas suficientes para emparejar el partido; creo que ellos tuvieron dos opciones y nosotros dos más la del gol, fue bastante parejo y lo que desniveló fue que la metimos adentro".

Sobre el gol de Rafael García y el festejo con el técnico alterno Mario Picún, Gutiérrez manifestó: "Rafa le pega muy fuerte en las prácticas y Mario siempre le dice 'porqué no te animas a pegarle al arco en los partidos, por eso vino a saludar a Mario".

Agregó que "hoy jugamos mal, pero no podemos permitir a veces un partido malo. Creo que mantener el cero en nuestro arco es importante porque de las pocas ocasiones que tuvimos una concretamos y estamos disfrutando estos tres puntos".

El técnico tricolor dijo que Thiago Vecino no salió sentido y ya estaba previsto el cambio, y que el zaguero Guzmán Corujo volverá el sábado frente a Plaza. Sobre la rotación en el equipo por la seguidilla de partidos, señaló: "Voy a rotar de acuerdo a como los vea, si están cansados, aprovechar jugadores que están frescos. Tampoco soy de la idea de rotar siete jugadores por partido, hoy hubo tres obligados (Mejía, Corujo y Viña)".

Nacional, que tiene puntaje ideal (15 en 15) y lidera el Clausura y la Tabla Anual, enfrentará el sábado a Plaza Colonia en el estadio Suppici.