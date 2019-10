Amanda Della Ventura: la historia de la edila de Florida que será senadora del FA

El domingo 27 Amanda Della Ventura estuvo en el escrutinio de un circuito de Florida. Se fue al local del Frente Amplio (FA), esperó allí los resultados hasta altas horas de la noche. Al otro día amaneció sorprendida con decenas de llamadas y mensajes de personas felicitándola. "De a poquito se empieza a sentir la gran responsabilidad que eso implica", dijo en diálogo con El Observador.

Della Ventura será la primera senadora mujer en representación de la Vertiente Artiguista, un sector que para estas elecciones formó parte de la alianza Progresistas. A pesar de que la Vertiente tuvo 26.500 votos en todo el país, la alianza con el sector Baluarte Progresista le permitió llegar a 86 mil y obtener por restos dos bancas en el Senado, aunque ninguna en Diputados. En concreto, Enrique Rubio y Della Ventura serán los representantes en la Cámara Alta. En Florida, la lista 77 obtuvo 775 votos.

Maestra jubilada, Della Ventura es edila desde 1990 y vive en la ciudad de Florida. En 2009 se jubiló como maestra después de 34 años de profesión. La mayoría de esos años, 28 concretamente,los pasó dando clases en una escuela de la localidad de Mendoza. Siempre trabajó fuera de la ciudad y es conocida en el departamento por la motocicleta amarilla que la lleva a todos lados.

Fue integrante fundadora de la Vertiente Artiguista en 1989, que tiene entre sus figuras más destacadas al ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, el exintendente de Montevideo, el arquitecto Mariano Arana, y el exministro de Trabajo, Eduardo Brenta. Antes de eso perteneció a la Izquierda Democrática Independiente, un grupo que se fundó en febrero de 1984.

En reconocimiento a esos años de militancia es que Amanda Della Ventura ocupó el segundo lugar de las listas al Senado del sublema Progresistas, dado que el FA armó sus listas bajo el criterio de la paridad. Lo cierto es que no se esperaba el resultado, ya que la aspiración era que Rubio –actual presidente de la Vertiente– volviera al Parlamento, donde fue diputado entre 1995 y 2000, y senador entre 2000 y 2015. Al igual que Della Ventura, también es oriundo de Florida.

"Nuestra aspiración ahora era que Enrique Rubio fuera el que estuviera. Y, bueno, vino como sorpresa esto de que además de Rubio voy a estar yo también", reconoció la maestra, que aseguró que seguirá viviendo en Florida y que viajará a Montevideo para participar en las sesiones del Senado.

Leonardo Carreño

"No quiero perder el vínculo con Florida. Mi idea es viajar, porque además tengo a mi madre y a familiares (...) Además, porque a veces justamente lo que se nos critica es que nos aislamos", señaló la edila floridense. "Creo que hay que seguir manteniendo ese contacto con la gente, la cercanía y en eso voy a tratar de estar también", apuntó Della Ventura que preside un comité de maestras jubiladas en su departamento.

Quienes la conocen afirman que es una mujer "muy honesta", así como aferrada a sus convicciones y principios. Sobre todo, destacan su impronta en defensa de los derechos humanos y de la identidad de género. Por ejemplo, dos ediles del FA, Ariel Palleiro y Eduardo Riviezzi, contaron a El Observador que en los últimos meses Della Ventura solía discutir con el presidente de la Junta Departamental, el nacionalista Ignacio Costa, que se refería a ella como "edil" y no "edila".

"Discutieron hasta que en el último día le dijo 'legisladora'", recordó Riviezzi, para quien Della Ventura es "Lita" o "Amandita", como le suelen llamar.

Della Ventura afirmó que desde el Senado seguirá levantando las banderas de los derechos humanos y la identidad de género, aunque reconoce que ahora formará parte de una bancada que deberá resolver "conjuntamente" en qué condiciones trabajará.

Pero además de esos dos distintivos, la edila es conocida por su austeridad. En la Junta Departamental de Florida, por ejemplo, está en contra de los reintegros por lo que personalmente decidió no cobrarlos a lo largo de estos años. "Entiendo que el edil o la edila tienen que tener un salario como cualquier trabajador. Incluso voté en su momento la reforma que lo otorgaba, aunque en su momento no salió", recordó la senadora electa.

"El tema es que hasta hoy la Constitución, en su artículo 295, establece que los ediles son honorarios. Hasta tanto no haya una reforma, en lo personal he resuelto siempre no cobrar esos reintegros", señaló.

También es de la idea de que se debería ajustar los salarios de los parlamentarios, algo que será un tema "a debatir" con su propia bancada. Sin embargo, aseguró que "al día de hoy" no sería uno de los "temas prioritarios". "Lo tengo como preocupación interna, pero no puedo decir que voy a plantearlo ahora porque no estaría bueno", agregó.

El edil colorado Javier Fernández aseguró que Amanda "es una de las edilas más trabajadoras de la junta" y una persona "muy fiel a su ideología". Pese a las "diferencias políticas", el edil compañero de Della Ventura desde 1990, bromeó con que ahora será su jefa, ya que además de representante en la junta, Fernández es portero del Palacio Legislativo.