Amor, ficción y risas: siete series y películas recomendadas para ver durante el fin de semana

Tales from the loop

El éxito de Black Mirror ha pautado la manera en la que miramos al futuro y al género de la ciencia ficción en las series. No son pocas las que siguieron su legado y estiraron la paranoia por las nuevas tecnologías y su incidencia en la vida humana, entre ellas la reciente Years and years. Tales from the loop, la nueva serie de Amazon Prime Video, llega para cambiar la pisada. Al igual que Black Mirror, cada uno de sus ocho capítulos es autoconclusivo y cuenta una historia de un futuro alternativo diferente. Sin embargo, la mirada en esta ficción basada en un libro de ilustraciones del sueco Simon Stålenhag apunta a otro lado: sus cuentos independientes son melancólicos, contemplativos, muy filosóficos y profundamente emotivos. Además, están dirigidos por nombres potentes, entre ellos Jodie Foster y Andrew Stanton. En Amazon Prime Video.

El seductor

Sofía Coppola entró al cine por la puerta grande, y no precisamente porque su padre sea Francis Ford Coppola. La hija del director de El padrino, La conversación y Apocalypse Now creció en el seno de una familia de cineastas y el toque se notó enseguida en su primera película: Las vírgenes suicidas fue un debut estupendo y, encima, luego llegó la fundacional Perdidos en Tokyo. Así, la directora que hoy tiene 48 años se hizo uno nombre propio en el circuito del cine independiente y se coló entre los grandes a fuerza de una sensibilidad y mirada única.

Su última película se estrenó en 2017, se tituló El seductor y está protagonizada por Nicole Kidman, Kristen Dunst, Elle Fanning y Colin Farrell. La historia se ubica en una enorme casona de campo, en plena Guerra Civil estadounidense, que alberga una escuela para mujeres dirigida por el personaje de Kidman. Allí llega prófugo y herido un soldado de los confederados, que pide asilo y cuidados médicos. Su presencia altera el ambiente de la escuela y en poco tiempo las alumnas quedarán encandilas por este misterioso personajes y comenzarán a tratar de ganarse su simpatía. El seductor es una de las novedades del catálogo de Netflix.

Identidad desconocida

Jason Bourne es uno de los mejores héroes de acción que ha dado el siglo XXI. Amnésico, letal, inteligente y preparado para todo tipo de misiones, este agente renegado fue interpretado por Matt Damon en cuatro películas, y si bien la última dejó más sinsabores que otra cosa, la “trilogía original” puede preciarse de tener acción trepidante, un guion fenomenal y una cacería internacional que, por momentos, se vuelve épica. Identidad desconocida es la primera de las películas que adapta a este personaje creado por el novelista Robert Ludlum, y está dirigida por Doug Liman. Se estrenó en 2002 y presenta el comienzo de las aventuras de Bourne y sus primeros viajes alrededor del mundo para descubrir su identidad real y quiénes y por qué le lavaron el cerebro. En HBO GO y NS NOW.

The Eddy

Un músico atormentado, mucho jazz, y un romance atravesado tanto por el arte como por los demonios personales de sus protagonistas. Todos elementos que están presentes en esta historia y que se están convirtiendo en las señas particulares del oscarizado director Damien Chazelle (Whiplash, LaLa Land), que debuta con The Eddy en el mundo de las series. Su protagonista es un pianista neoyorquino caído en desgracia que se refugia en París y se convierte en el copropietario del local del título, un bar y club de jazz del que además es el director de la banda local, y pareja de la cantante de esa orquesta. Los problemas para este pianista empiezan a emerger cuando descubre que su socio está metido en algunas prácticas cuestionables, a lo que se suma la llegada de su hija adolescente. Con esa premisa llega esta serie de ocho episodios a Netflix, a partir del 8 de mayo.

Jojo Rabbit

La más reciente ganadora del premio Oscar a Mejor guion adaptado no se llevó el premio principal en esa ceremonia, pero emergió de la más última temporada de premios de Hollywood como una de las películas más apreciadas y aplaudidas por el público. Y no es difícil, con lo encantador de sus protagonistas infantiles y adolescentes, el carisma de Scarlett Johansson en el rol de la madre del protagonista, y el movimiento entre comedia disparatada y satírica, que termina mucho más cerca del drama mas devastador. El cineasta neozelandés Taika Waititi le dio un buen salto a su carrera no solo con el premio obtenido sino también por el éxito cosechado por esta película en la que también tiene un papel curioso: el de Adolf Hitler, que se le aparece como amigo imaginario al protagonista, un niño alemán llamado Jojo Beltzer, que vive junto a su madre en un pequeño pueblo en los últimos meses de la segunda guerra mundial. Con el ejército nazi en retirada pero aún amenazante, Jojo es un firme creyente en los mandatos hitlerianos, pero toda su vida se ve sacudida cuando descubre que en su casa se esconde una adolescente judía, con quien entablará una peculiar relación de amistad y descubrimiento mutuo. Disponible en NS NOW.

Hollywood

Ryan Murphy le inyectó energía a la televisión con Glee, y a partir de entonces se terminó de consolidar como uno de los nombres a seguir en la pantalla chica y en el streaming, en particular gracias a sus series antológicas como American Crime Story y American Horror Story, y a producciones como Feud y Pose. Ahora, Murphy se asocia con Netflix para la realización de esta miniserie, que tiene como protagonistas a un puñado de jóvenes actores de distintas procedencias y perfiles que llegan a Hollywood con la intención de convertirse en las nuevas estrellas del séptimo arte. Ambientada en los años posteriores a la segunda guerra mundial, la serie juega tanto con el trasfondo de la era dorada del sistema de estudios y de la etapa de máximo poderío del sistema de Hollywood, como con los prejuicios que aún hoy permanecen. Disponible en Netflix.

Monogamish

Nele y Gianni se conocen. Se enamoran. Están locos el uno por el otro. Sexo desenfrenado. Y sí, son la pareja perfecta en apariencia. Tienen amigos en común, la casa soñada y trabajos estables.

Pero, ¿qué viene después del felices para siempre? Desde esa pregunta parte esta serie suiza que expone los límites de la monogamia y cuestiona qué pasaría si el poliamor resultara ser la solución para una pareja desgastada. Además de incomodar a todos los que se puedan sentir identificados con esta pareja inmersa en el aparente sinsentido, esta serie dibuja de forma sencilla y ganchera la historia de un matrimonio devenido en una pareja sin pasión alguna y la de una relación entre dos veteranos que rompen con cualquier estigma que pueda caer sobre sus edades. Disponible en NS NOW