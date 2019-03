Andrade denunció acoso en las redes contra su hija y recibió el apoyo de Lacalle Pou

El precandidato frenteamplista Óscar Andrade denunció en su cuenta de Facbook una "campaña de acoso y ataque" contra sus hijos a través de las redes sociales y tuvo el apoyo del precandidato blanco, Luis Lacalle Pou, quien solicitó "subir el nivel" del debate electoral.

"No me parece bueno ni justo utilizar a los hijos de los candidatos para atacar a sus padres", escribió el senador nacionalista, y agregó: "No importa el partido, no debería pasar. Hay que tratar de subir el nivel, las elecciones pasan y los uruguayos somos todos una nación".

Según explicó en Twitter Federico Graña, dirigente comunista y director nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), una hija de Andrade había subido a su cuenta de Instagram una foto portando un arma de juguete "de cuando tenía 15 años", y entonces comenzaron las acusaciones en las redes.

"Unos mentirosos, cobardes y pusilánimes la publican en las redes diciendo que es un arma de verdad, después publican las fotos de sus herman@s y la tratan de asesina", dijo Graña.

Andrade también recibió un mensaje de solidaridad por parte de la lista 711, el sector que lidera el exvicepresidente Raúl Sendic y que semanas atrás había anunciado el apoyo al líder comunista.

"Repudiamos el ataque miserable que a través de las redes sociales se ha hecho a los hijos de Oscar Andrade, candidato del Frente Amplio. Los cobardes usan el anonimato para lanzar su odio contra la familia de un compañero", dice el comunicado, también difundido en la cuenta de Twitter oficial del sector.

"Más allá de las acciones legales. Subestiman nuestro pueblo. No pasarán", anunció Andrade.