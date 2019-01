Anne Hathaway confirmó que hay guión para “El diario de la princesa 3”

"Hay un guión para la tercera película. Hay un guión”, confirmó Anne Hathaway durante el programa Watch What Happens Live With Andy Cohen. La revelación elevó enseguida la emoción de de los seguidores de la película producida por Disney que se estrenó sobre comienzos de siglo.

Hathaway es la actriz estadounidense de 36 años que en 2001 le dio vida a Mía Thermopolis, una adolescente de San Francisco con una vida bastante corriente que descubre que pertenece a la realeza. Fue gracias a este papel que la actriz –que hoy carga con un potente historial de actuaciones y premios– se hizo conocida rápidamente y se adentró en las vísceras de la industria hollywodense.

La segunda secuela de la historia que gira en torno a Mia se estrenó en 2004. Unos 15 años de pausa que para la actriz significan un motivo más por el cual la próxima película tiene que ser muy buena.

"Quiero hacerlo. Julie quiere hacerlo. Debra Martin Chase, nuestra productora, quiere hacerlo. Todos queremos que suceda", manifestó Hathaway cuyo personaje en la película, es nieta de Clarisse Renaldi (Julie Andrews). Dupla fundamental que tendría que estar en el próximo estreno.

Más allá de las expectativas que se puedan generar los seguidores de El diario de la princesa, Hathaway aclaró: "No queremos hacerlo a menos que sea perfecto porque lo amamos tanto como ustedes lo aman. Es tan importante para nosotros como lo es para ti, y no queremos entregar nada hasta que esté listo, pero estamos trabajando en ello."

Las primeras películas sumaron una recaudación de unos 300 millones entre las dos.

Resta saber –entre tantos detalles más– si esta tercera película se llevaría a la pantalla grande como las anteriores, o si se adaptaría a alguna de las plataformas de streaming existentes.