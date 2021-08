Ante “crisis logística”, gobierno busca que Uruguay pueda exportar desde otros puertos de la región

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos, y el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Conrado Ferber, se reunieron con representantes de la industria frigorífica ante los problemas que se están suscitando en la cadena de exportación debido a la falta de contenedores para exportación y la cancelación de escalas con Uruguay por parte de distintas navieras, informó Monitor Ganadero y confirmó a El Observador el ministro Mattos.

El jerarca dijo que desde el ministerio se ha hablado con la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Administración Nacional de Puertos (ANP) para buscar la habilitación de algunos mercados, como el europeo y el estadounidense, para que Uruguay pueda exportar desde algunos puertos de la región, una práctica que ya se realiza, por ejemplo con productos exportados a China. Estos mercados ponen como requisito que la carne uruguaya que se embarca deba salir desde Uruguay.

“Hablamos para ver qué medidas se pueden tomar para mitigar los efectos de esta crisis internacional”, comentó Mattos.

Actualmente, exportadores uruguayos envían productos al mercado chino por puertos como el de San Antonio, en Valparaíso, Chile, o el de Santos, en Brasil. Para Mattos, buscar que otros mercados permitan realizar esta misma práctica es importante porque es una “alternativa” para que los exportadores puedan cumplir con la entrega de la mercadería ya vendida y que de esta manera no se afecte los niveles de actividad.

Esta es una solución ante la baja disponibilidad de barcos y contenedores en el puerto de Montevideo, pero implica para los exportadores un costo extra de transporte hacia las terminales vecinas.

Rehenes de un problema mundial

El ministro sostuvo que todos los productos de exportación se están viendo afectados por lo que llamó una “crisis logística”, que se vincula a la industria marítima por problemas en varios puertos a nivel mundial, dificultades que van de la mano con la suspensión de líneas marítimas, demoras y esperas en varios puertos y un “efecto covid implícito en cuanto a la menor actividad”.

Pero los productos más afectados son aquellos que necesitan embarques refrigerados, ya que la disponibilidad de estos contenedores es escasa, por lo que hay “un problema de envases”, que puede repercutir directamente en el desarrollo de la actividad productiva.

“La industria frigorífica maneja un producto perecedero que necesita una infraestructura de frío que hoy está casi colmada y eso implicaría que si no hay un mayor volumen de salida del producto, se genere un cuello de botella que puede significar una ralentización del ritmo de procesamiento (faena), que hoy viene muy bien”, advirtió Mattos.

El jerarca comentó que actualmente Uruguay tiene el producto, la industria, el cliente y la demanda, pero agregó: “Podemos ser rehenes de una situación ajena al país que termina afectando”.

Según dijo, las empresas navieras han determinado una serie de medidas a efecto de recuperarse tras la afección de la pandemia y por eso, por ejemplo, algunas han suspendidos las escalas en puertos con menor carga, como por ejemplo el puerto de Montevideo, por lo que hoy se está "en un momento complicado”.

Los productos que necesitan refrigeración son los más afectados por la "crísis logística".

Se multiplicaron los costos de los fletes

El gerente de marketing del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Lautaro Pérez, informó en su cuenta de Twitter que los precios de los fletes marítimos se multiplicaron por cuatro con respecto a los niveles de enero de este año, y por seis con respecto a los costos de un año atrás. Y explicó que esto se debe a varias razones.



Por un lado, dijo que hubo un “cambio brusco” en la demanda internacional, que se dio por la pandemia de covid-19, ya que los consumidores pasaron de comprar servicios a comprar bienes, por lo que “se vaciaron” los stocks de bienes, lo que motivó a un aumento en la demanda importadora. Esta situación se dio particularmente desde los mercados asiáticos a Estados Unidos y al Unión Europea, detalló.



También hubo problemas en varios puertos, ya que se cortó el flujo y “se desbordó la infraestructura” por demoras y aumento en el tiempo de tránsito. Con esto se afectó el retorno de contenedores vacíos y se alargó el tiempo de retorno.



Otras situaciones que pueden ser causa del aumento en los costos, según indicó Pérez, son el accidente ocurrido en el Canal de Suez, en marzo de este año cuando el buque Ever Given encalló, y un brote de covid-19 que se dio en el puerto de Yantian, en China, una importante terminal marítima por la que se generaron distorsiones y desvíos de las cargas.



Para Pérez, esta situación podría reponerse cuando la demanda de los consumidores vuelva a los servicios y los stocks de bienes vuelvan a completarse en varios países. Según agregó, “los expertos dicen que (esto) no ocurriría antes del primer trimestre de 2022”, por lo que ve un escenario desafiante para la logística mundial.