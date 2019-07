Ante el declive en la venta de 0 km, un nicho del mercado del usado repunta

El mercado de 0 km arrastra meses con caída de sus ventas, pese a un ligero incremento en junio que no deja los números rojos en el acumulado de 2019. Lejos quedaron los registros históricos de 2013 y los comerciantes debieron amoldarse a otra realidad, menos dinámica y con menor actividad. En paralelo está el rubro de los vehículos usados, que sufrió años atrás el despegue de las ventas de los nuevos y ahora intenta reposicionarse.

En el primer semestre de 2019 se comercializaron 13.768 automóviles 0 km frente a 17.367 unidades del mismo período del año anterior. Eso marcó un descenso interanual de 21%. Los números rojos del mercado se arrastran desde el año pasado cuando las ventas también cayeron 20%. Pesó en la decisión de los compradores el fortalecimiento del dólar y una menor confianza de los consumidores sobre la economía personal que se trasladó a la predisposición de adquirir bienes durables con precios fijados en la moneda estadounidense. Los dos motivos generaron impacto directo en automóviles nuevos. ¿Pero qué ocurrió con los usados?

Una manera de calcular el precio de un vehículo usado es tomar el valor del nuevo y descontarle el IVA. Además, se le va restando un 10% del precio total por año de empadronamiento.

El presidente de la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores (Ascoma), Agustín Romelli, dijo a El Observador que se está verificando un repunte en la venta de usados. Pero deben contar con determinadas características. “Tienen que ser nuevos y con bajo kilometraje". En estos casos, cuando el precio es razonable la comercialización tiene un nivel aceptable, señaló. Sin embargo, explicó que “los de cuatro, cinco o más años es duro venderlos y si sobrepasan los 90 mil o 100 mil kilómetros, más todavía”.

Por su parte, el gerente de ventas de Chevrolet Montevideo, Eduardo Amigo, indicó que en el caso de la concesionaria no se ha verificado un aumento de las ventas. La razón es sencilla: los valores que tienen los 0 km.

“Con la necesidad que hay de vender se están ofreciendo a cualquier precio”, dijo. Por eso, los márgenes de ganancia que se manejan actualmente son mínimos.”Hay que tratar de llegar a determinado volumen, eso hace que el 0 km esté barato”, expresó. “Si estuviéramos ganando lo que ganábamos antes se estaría comercializando mucho menos, las ventas no cayeron tanto porque se bajaron mucho las utilidades”, aseguró.

Ejemplificó que un Fiat Uno cuesta US$ 11.890, mientras que un Mobi de la misma marca vale US$ 11.990. “Después, hay autos de US$ 7.000 o US$ 8.000 que siempre se mueven porque la gente con el suyo usado más US$ 2.000 o US$ 3.000 se compra uno nuevo”, relató.

Carrica Automóviles tiene en la concesionaria un segmento de ventas de automóviles usados. El propietario, Fabián Carrica, dijo que la empresa vende unidades que tienen un precio de entre US$ 6.000 y US$ 11.000. “Es el valor por el tipo de permuta respecto al cero kilómetro que tenemos que es de la marca Fiat, vendiendo nuevos de entre US$ 12.000 y US$ 19.000 es el tipo de permuta que llega al local”, explicó. La concesionaria cuenta con cuatro locales.

“Cuando tenés uno solo depende mucho de la exposición de vehículos que se tenga y la publicidad que se haga”, expuso. Agregó que actualmente hay un buen nivel de comercialización. “En usados la rotación es grande, pero la venta varía y hay que moverse”, señaló.

También mencionó que en los últimos tiempos varió la modalidad del negocio. “Hay clientes que prácticamente ni vienen al local, cuando lo hace es para cerrar la operación; ya tuvieron contacto contigo vía Facebook, Instagram o Whatsapp, ya te mandaron los datos necesarios y los recibos de sueldos”, contó el empresario.

Ricardo Arotxarena, propietario de Vipercar Automóviles dijo que los vehículos usados con precios razonables se están comercializando sin problemas. Sostuvo que si uno nuevo cuesta US$ 13.990, difícilmente se pueda vender con uso a US$ 12.500. Pero sí se podrá colocar a US$ 11.000. Expuso que “hay gente que tiene autos pero pide fortunas y esos no se están vendiendo”.

Financiación sigue firme

A su vez, en Hyundai Fidocar no hubo un repunte de las ventas de usados. Al respecto, el gerente de ventas de la concesionaria, Marcelo Kurlander, manifestó que la colocación de esos vehículos cayeron, aunque en menor medida en relación a los 0 km. Agregó que todas las transacciones de usados se efectúan a crédito y los nuevos se colocan con financiación y también al contado.

Romelli (que es concesionario de Peugeot) complementó que actualmente los préstamos bancarios para acceder a un automóvil se concretan rápidamente. “Los bancos están ávidos por prestar dinero y los créditos salen muy ágiles”, resumió.

Sin embargo, Carrica sostuvo que hay mucha gente endeudada y eso complica los negocios. “Hay compradores, pero no hay tanto crédito disponible”, advirtió. En la concesionaria, la financiación para usados cubre hasta el 50% del valor y en los 0 km hasta 70%.