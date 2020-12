Ante riesgo de que se descontrole la pandemia, el gobierno restringe la movilidad

Ante el riesgo de que se descontrole la pandemia, tras más de dos días de intensas reuniones, el presidente Luis Lacalle Pou anunció una batería de medidas que apuntan a restringir por casi tres semanas la movilidad de la población.

El objetivo del gobierno es disminuir los contagios y llegar a fin de año con un promedio semanal de casos nuevos inferior a 350. Estos guarismos permitirán al país continuar en la “zona amarilla” y no ingresar a la “zona naranja” determinada por el Instituto de Harvard.

Lacalle Pou llamó a la rebeldía de la población y pidió un mayor compromiso para continuar “desafiando a las estadísticas”, esas que dicen que de haber tenido un comportamiento igual al de Brasil y Argentina , el país tendría más de 100 mil contagios y 3 mil muertes.

Tal como adelantó El Observador este martes, una de las medidas obligatorias resuelta por el Poder Ejecutivo es implementar el teletrabajo en todas las oficinas públicas sin comprometer la “calidad esencial del servicio”. A su vez, las autoridades incentivarán a los privados a adoptar el trabajo a distancia para disminuir la circulación, principalmente en el área metropolitana y reforzarán los controles de cumplimiento de protocolo en las empresas.

Leonardo Carreño

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo a El Observador que los lugares que se cerraron o restringieron se decidieron en función de la cantidad de brotes en determinadas actividades y los riesgos que ya están definidos a nivel internacional.

En este sentido, el gobierno decidió cancelar las actividades en todos los gimnasios, los deportes en espacios cerrados (como el básquetbol y el fútbol sala), suspender las fiestas de fin de cursos en la educación, restringir hasta la medianoche el horario de bares y restaurantes y exigir un cumplimiento estricto de los protocolos en las fiestas autorizadas.

En caso de detectar incumplimientos, el Poder Ejecutivo sancionará a los responsables de los locales con 2 UR ($2.589 -a valor de octubre-) por cada persona que esté en el evento. Si son fiestas no protocolizadas, además de la multa se realizará una denuncia penal.

La intención de acortar el horario de los bares ya estaba en los planes del ministro Salinas hace unos 15 días atrás, cuando explicó en una reunión con la Intendencia de Montevideo que era conveniente hacerlo porque, según manifestó, había algunos que tenían autorización para estar abiertos pero se aprovechaban y “corrían las mesas”, subían la música y armaban fiestas.

En Montevideo, el departamento más afectado en las últimas semanas, hay 58 brotes simultáneos, según informó Lacalle Pou.

Con respecto a la educación, el presidente reconoció que era partidario de suspender los cursos en escuelas y liceos, pero los científicos del GACH y las autoridades del MSP, MEC y Codicen lo convencieron de no hacerlo.

El presidente de Codicen, Robert Silva, dijo a El Observador que las clases continuarán “cumpliendo con todos los protocolos, pero privilegiando los beneficios y necesidades de asistencia de los niños. Ya el mundo lo ha dicho, la evidencia es clara”, subrayó.

En la conferencia, Lacalle Pou manifestó que el Ejecutivo priorizó que ha sido un año “muy complejo” en el que se ensanchó la brecha educativa. “No se aprendió lo suficiente y para lo que queda de clases, por los contagios que han habido, es mejor suspender solo los actos protocolares porque ahí es donde se junta más gente”, dijo.

Subió circulación comunitaria

Uno de los indicadores que los científicos siguen de cerca para medir el control de la pandemia es la capacidad de rastreo de los contactos cercanos de los infectados.

Durante los últimos meses el reporte diario del Sistema Nacional de Emergencias aclaraba que se seguían de forma estricta los nexos epidemiológicos para evitar la circulación comunitaria del virus.

Sin embargo, el científico Fernando Paganini puntualizó que, en un contexto en el que los casos nuevos se duplican cada 15 días, la fracción de casos sin un hilo de contagio conocido creció de 15% a 20%, algo que aumenta el tiempo que precisan los rastreadores para llegar a los contactos.

“Los tiempos son cruciales para evitar nuevos contagios. Concluimos que es necesario un refuerzo claro del control de la epidemia porque ya no está al alcance volver pronto al verde, el objetivo ahora es frenar el crecimiento”, explicó Paganini.

Leonardo Carreño

Respecto a las aglomeraciones, el Ministerio del Interior coordinará con las intendencias y saldrán a fiscalizar para evitarlas. Lacalle Pou aseguró que no se desestimulará la “presencia al aire libre” porque entienden que es beneficioso que la gente “pasee y tenga recreación”.

Una de las medidas que el gobierno discutió y dejó por el camino fue restringir aún más las fronteras, que permanecen cerradas para extranjeros, salvo los que cumplan con una serie de excepciones.

“Parte de las medidas son para no tener que decirle a miles de uruguayos que vienen a pasar con sus familias que no vengan. Esto pretende tener un efecto preventivo”, manifestó el mandatario.

Lacalle Pou también se refirió a las críticas desde el Frente Amplio por no llamar a un diálogo más amplio ni tener en cuenta las propuestas que le realizaron a principios de marzo. El mandatario dijo que las medidas, particularmente las económicas que refieren a otorgar una canasta básica a los sectores más afectados, “no son aplicables” ni se pueden realizar por la “situación económica” en que se encuentra el país.

Vacunas en abril

El plan de vacunación contra el covid-19 será primero a 700 mil personas y luego a 500 mil. El gobierno no especificó a qué población vacunará en esa primera tanda aunque el ministro ya había adelantado que se priorizará a grupos de riesgo y personal de la salud.



“Tenemos como fecha razonable” vacunar a principios de abril, señaló Lacalle Pou, quien adelantó que la vacunación no será obligatoria.



“No nos amputamos ningún camino”, expresó el mandatario el día que el canciller, Francisco Bustillo, aseguró que estudiará la posibilidad de comprar la vacuna rusa Sputnik V, que no está incluida en el mecanismo Covax en el que Uruguay hace fila.