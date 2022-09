Anticonceptivos de larga duración: la solución definitiva a los embarazos no planificados

La anticoncepción no es solo un tema de mujeres, aunque la mayoría de las veces son ellas las que golpean las puertas de los consultorios en busca de orientación.

Los especialistas aseguran que cada vez más varones las acompañan para hablar sobre la posibilidad de realizarse una vasectomía o apostar por métodos de barrera, pero son la excepción a la regla.

Gracias a la evolución de la biotecnología se abrió una amplia gama de posibilidades y la anticoncepción se ha podido transformar en una solución personalizada. "Antes todas iban por las pastillas, ahora está el dispositivo intrauterino, el implante, los métodos de barrera, que a veces no son tan difundidos", señaló el ex presidente de la Sociedad de Ginecología del Uruguay (SGU) y presidente del XIX Congreso Uruguayo de Ginecología y Obstetricia del Uruguay, Dr. Gerardo Vitureira, y apuntó que a pesar de que la pastilla anticonceptiva es el método más usado, “cada vez ganan más terreno- de la mano de la información- distintos métodos que tienen otras ventajas" y destacó que no hay un único método ideal, sino un método ideal para cada momento de la vida.

En la misma línea, la Dra. Mariana Piastri, ex Prof. Grado 2 de la Clínica Ginecológica C del Hospital. Pereira Rossel y referente en Anticoncepción para la SGU, hizo énfasis en la buena calidad de las opciones más efectivas que son las de larga duración, y remarcó que “no dependen de que la usuaria esté todo el tiempo recordando la anticoncepción”.

En la mirada de la Dra. Paula Oholeguy, Prof. Grado 3 de la Clínica Ginecológica B del Hospital. de Clínicas y secretaria de la Sociedad Uruguaya de Ginecología de la Infancia y Adolescencia (SUGIA), la eficiencia de los métodos de largo plazo como el DIU de Kyleena “se equipara a los métodos irreversibles como la ligadura de trompas”, con el diferencial de que Kyleena es un método reversible.

Además de la tranquilidad que otorga la anticoncepción de largo plazo también tiene otros efectos que pueden ser positivos como beneficios en la piel-menos acné-, se erradican los dolores menstruales y se minimiza el sangrado.

En este marco, Bayer lanzó en Uruguay el nuevo dispositivo intrauterino Kyleena que ofrece seguridad en la anticoncepción hasta por cinco años en un dispositivo que tiene el tamaño de un pequeño auricular y que libera hormonas de forma controlada dentro del útero lo que, según los especialistas, provoca que las hormonas no se encuentren mayoritariamente en el torrente sanguíneo como sí sucede con la píldora.



Sin mitos ni fallas

"Si sos joven, no podes usar métodos de larga duración" o "si no tuviste hijos no podes colocarte un dispositivo intrauterino" estos son algunos de los mitos que ahora son rebatidos por la ciencia y la medicina. Los profesionales coinciden en que la accesibilidad a los métodos anticonceptivos es una fortaleza del sistema de salud. "Es poco probable que elijas un método anticonceptivo y no termines accediendo al mismo", puntualizó Vitureira.

Otro de los mitos decía que para concebir luego de haber utilizado un método anticonceptivo de largo plazo había que dejar pasar al menos tres meses para concebir. “Hoy se sabe que eso no es así, en el siguiente ciclo podés quedar embarazada”, destacó Vitureira y señaló que, al contrario de las creencias populares, el DIU tampoco mostró ninguna incidencia en la concepción de embarazos múltiples.

En el mismo sentido, la Dra. Fernanda Nozar, Prof. Grado 4 de la Clínica Ginecológica A del Hospital. Pereira Rossell, recomendó el uso de dispositivos de larga duración y en particular del DIU a todas las edades y destacó que se adaptan al cuerpo y a las características de las mujeres en cada etapa de su vida.

A su vez, estos métodos son los más eficientes en anticoncepción. Según Nozar, en el ámbito médico y científico tienden a recomendarlos y son los métodos que “están teniendo más aceptación por parte de las usuarias teniendo en cuenta de que también fallan menos”.

“Indudablemente Kyleena es una opción porque se adapta en dosis y en tamaño”, remarcó Nozar al ser consultada sobre la posibilidad de que las mujeres jóvenes, sin hijos, hagan uso de este innovador método de Bayer.

Embarazos no planificados



Según el registro del Sistema Informático Perinatal, en Uruguay los embarazos no planificados superan el 37%.Según Piastri, en este indicador no se reflejan las personas que decidieron interrumpir su embarazo. “Estamos hablando de más de 9.000 de embarazos interrumpidos al año en el Uruguay”, añadió.

En este sentido, la referente en anticoncepción para la SGU dijo que la tasa de embarazos no planificados es incluso más alta de lo que se conoce. “Se calcula que son entre un 40% y hasta un 50% de los embarazos”, puntualizó la experta.

Los expertos coinciden en que esto se debe, mayormente, al mal uso del método elegido. Enfatizan que una cosa es el uso experimental y otra el uso en la población real, “la cruda realidad es que la anticoncepción de los métodos de corta duración baja mucho la efectividad porque depende mucho de cómo la utiliza la usuaria”, dijo Piastri.

Al respecto, Oholeguy subrayó que al dejar de tomar las pastillas anticonceptivas como su indicación médica lo dice, su efectividad se reduce hasta en un 20%.Este es uno de los motivos que lleva a los especialistas a orientarse cada vez más a la recomendación de Long-acting reversible contraception (Larc), es decir, a métodos reversibles de larga duración.

En este segmento están los implantes, el DIU con cobre -incluido obligatoriamente dentro de la oferta de los prestadores de salud- y los que liberan hormonas, como Kyleena. “No dependen de lo que haga la usuaria, el método va a funcionar igual”, remarcó Piastri. Según la experta, el porcentaje de fallas en estos casos es menor a 1 en 100 mujeres que lo utilizan (índice de Pearl < 1%).

“Los métodos de larga duración que liberan hormonas son los más efectivos”, concluyó Piastri.