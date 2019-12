Apareció el Banco Central comprando dólares y puso fin a su racha bajista

Luego que el dólar encadenara su décima baja consecutiva en el mercado cambiario uruguayo, este jueves el Banco Central (BCU) apareció nuevamente en escena para enviar una señal al mercado. La autoridad monetaria intervino en el mercado spot comprando dólares para evitar que su cotización siguiera perdiendo pie frente al peso uruguayo y cayera por debajo de los $ 37 en el mercado mayorista.

En la operativa interbancaria de esta jornada, el dólar quedó en promedio en $ 37,036, apenas 0,1% por encima del cierre del martes. En total se operaron US$ 17 millones, de los cuales el BCU compró US$ 2 millones. Según informaron fuentes del mercado, la autoridad apareció cuando el billete verde insinuó descolgarse de los $ 37, enviando una señal de que no estaba cómodo con una cotización por debajo de ese umbral. La fuerte baja del tipo de cambio (2% en diciembre) había sorprendido a varios agentes que no encontraban un explicación más allá de la falta de liquidez (pesos) que enfrentaban algunos agentes como los bancos.

La tendencia que venía mostrando el billete verde había encendido la preocupación del sector exportador, que veía como un factor de peso para la competitividad había cedido terreno en forma acelerada en las últimas jornadas, luego de período sostenido de recuperación que cobró protagonismo desde el segundo semestre. De techo, el dólar se fortaleció 14,6% en lo que va de este año.

En la pizarra al público del BROU, el dólar subió siete centésimos este jueves con una cotización de $ 36,32 para la venta y $ 37,82 para la compra. En los cambios privados la divisa se ofrecía en la punta vendedora entre $ 37,90 y $ 38,10.

Por su parte, en Brasil, el mercado que suele tomarse como relevante para Uruguay, el dólar seguía perdiendo pie frente a la moneda brasileña tras el feriado de Navidad. Este jueves el billete verde se negociaba a 4,06 reales, con una baja de 0,44%.

En tanto, en Argentina, durante la primera rueda de vigencia del impuesto del 30% sobre las compras de dólares para atesoramiento, el dólar blue subió 1,25 pesos argentinos hasta los 78, esto es 4 unidades por encima del debutante dólar "solidario". Analistas consultados por El Cronista coincidieron en que al mercado le llevara unos días acostumbrarse a su nuevo "modus operandi". En la primera rueda de cepo más impuesto, el dólar "solidario" se colocó en los 81,90 pesos argentinos, precio que surge de aplicar el 30% a los 63 pesos que informa el Banco Nación como valor para las compras minoristas.

A nivel global

El dólar subía frente al yen japonés este jueves, debido a que el optimismo generado por la distensión de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China redujo la demanda por monedas de refugio, a pesar de que las escasas operaciones mantenían al mercado operando dentro de un rango ajustado.

Los mercados globales de monedas mostraban pocas operaciones en la sesión posterior a Navidad y varios centros permanecían cerrados el jueves. Pekín dijo el miércoles que está en contacto estrecho con Washington para la organización de una ceremonia para firmar el pacto, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que él y su par chino, Xi Jinping, se reunirán para suscribir el pacto.

"Hay un apetito moderado por el riesgo hoy gracias a los comentarios de Trump sobre que el acuerdo comercial está 'listo'", dijo John Doyle, vicepresidente de operaciones en Tempus Inc en Washington.

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de seis importantes monedas, ganaba un 0,04% a 97,616. El yuan offshore operaba sin cambios en el día frente al dólar estadounidense a 6,991 yuanes.

Datos publicados el jueves mostraron que la cantidad de estadounidenses que solicitó subsidios por desempleo cayó la semana pasada, en una señal de la fortaleza del mercado laboral. La libra esterlina, en tanto, operaba en 1,2991 dólares , una leve alza respecto a los niveles previos a Navidad, aunque se mantenía bajo su máximo del 13 de diciembre de 1,3514 dólares.

Con Reuters