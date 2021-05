Apareció un interesado en reflotar Envidrio: a qué se dedica y cuál es el origen del inversor

El empresario venezolano Juan Carlos Vaamonde, director de la empresa Uniglass LLC., se encuentra en negociaciones con directivos de Envidrio (Ebigold SA) para mantener a la compañía operativa durante todo el año y mantener las fuentes de trabajo de ese emprendimiento.

Según expresó Vaamonde este domingo en diálogo con el programa Santo y Seña de Canal 4, las partes ya habían comenzado a planificar el proyecto desde hacía más de un año y medio pero en octubre de 2020 “desistió”. Sin embargo, en febrero de 2021, las negociaciones se retomaron.

“Creo que vamos a lograr hacer el negocio, ellos lo necesitan, el Fondo para el Desarrollo (Fondes) quiere que se desarrolle el emprendimiento y nosotros tenemos el producto totalmente vendido. Tenemos contratos grandes para esta planta y personal para manejarla”, dijo el empresario venezolano, radicado en Miami desde hace unos cuantos años.

La empresa estadounidense Uniglass LLC, se fundó en el año 2001, intermedia como proveedor entre fabricantes de envases y fabricantes de bebidas, y al día de hoy, según su director, tiene contratos “con las empresas de cerveza más importantes del mundo”

Ronald Rojas, directivo de Envidrio, confirmó a Santo y Seña que “es real que hay una negociación que se está llevando adelante” y que, “mientras las fuentes de trabajo se mantengan”, la propuesta “sirve”.

En junio del año pasado el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) resolvió el envío de Envidrio a concurso de acreedores por deudas “incobrables”.

Según explicó a Santo y Seña Martín Fernández, presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), Envidrio debe US$ 17 millones al Fondes y US$ 1,6 millones al Inefop. El pasivo de la empresa ya ha superado los US$ 50 millones, según estimaciones de ese jerarca.

El presidente del Inacoop admitió que existe el “interés” de invertir por parte de Uniglass pero que, de momento, “no hay propuesta formal sobre la mesa”. “Si existiera y pudiéramos encontrarle la vuelta seria una muy buena noticia”, dijo Fernández.

En el informe de Santo y Seña se mencionó que la empresa Uniglass trabaja con el estudio jurídico Guyer & Regules en Uruguay, el cual está siendo de nexo en las negociaciones con el Poder Ejecutivo.

El perfil

Según el sitio web de la compañía, la firma Uniglass fue fundada en 2001, aunque no brinda mayores detalles sobre su historia, sus accionistas, ni sobre su cartera de clientes.

"Uniglass ofrece envases de vidrio a precios competitivos, traídos directamente desde fábricas asociadas de altísimo nivel. Nuestra misión es ayudar a su empresa con efectividad a presentar sus productos de la forma más genuina e impecable. Le ayudamos a ahorrar tiempo (¡y dinero!) para que usted pueda dedicarse exclusivamente a su negocio", dice su página.