Apertura de fronteras: Aduanas sale al cruce del sindicato y dice que hay recursos suficientes controlar ingreso

Luego de que la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) advirtiera que sería "imposible" realizar controles a partir de la reapertura de fronteras -prevista para este 1 de noviembre- por la escasez de recursos humanos y tecnológicos, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) salió al cruce de esa afirmación y expresó este jueves "que cuenta con los recursos humanos y físicos para realizar todos los controles asignados por ley".

"La DNA quiere destacar que se ha venido trabajando en la preparación de esta apertura de fronteras, para lo cual ya ha dispuesto distintas medidas de organización para el mejor aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales", señaló la oficina en el comunicado.

A su vez anunció que "se reforzarán las tareas operativas y de control con personal de las oficinas administrativas de las aduanas de todo el país, sin resentir el servicio, actuando en forma coordinada con las demás reparticiones de Estado" y que "para casos puntuales con el fin de fortalecer el control en los pasos de frontera, se destinarán funcionarios del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) para que se sumen a la tarea", aseguraron.

Basilio Pintos, secretario general del sindicato, había señalado a El Observador que iba "a ser imposible realizar los controles de pasajes” debido a la falta de personal. “No tenemos personal ni tampoco los recursos materiales y tecnológicos porque no hay escáner ni nada. La Aduana no va a poder cumplir con ninguno de los mandamientos que nos ordena el código aduanero”, señaló.

Pintos explicó que la demanda del sindicato viene desde 2014. En esa línea, expresó que hoy la Aduana tiene 630 funcionarios frente a los 1.800 que tenía en el 2010. El pasado 7 de julio el sindicato se reunió con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para transmitirle estas inquietudes y este sostuvo, según Pintos, que iba a resolverlas pero, de momento, no hubo soluciones.

“Tenemos un solo fiscal de Aduana por turno y no tenemos prácticamente móviles. Lo único que se hizo fue una reposición de 18 camionetas cuando Aduana necesita, por lo menos, 40 para tener dos por administración. Tenemos una en cada una y no están en todas porque la flota está vetusta”, denunció el secretario general de la asociación.

Según Pintos, se necesitan entre cuatro y cinco funcionarios por turno para “realizar el procedimiento aduanero, la revisación, la posible incautación de mercaderías, la preparación de actas y tomar declaraciones a las personas”.

Sobre las dificultades de Aduanas para controlar el tráfico sobre los puentes ya se habían manifestado anteriormente autoridades departamentales y empresarios del litoral.

Ricardo Paulino, presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto (Ccisalto), había dicho a El Observador que Aduanas no estaba preparada para realizar controles debido a la falta de personal. “Por más que creemos un cero kilo, ¿quién va a controlar eso? No lo pueden hacer los centros comerciales ni el comercio local, lo tendría que hacer el Estado y el Estado no tiene gente suficiente”, afirmó.