Arbeleche ratificó optimismo ante senadores por la recuperación económica basada en el éxito de la campaña de vacunación

Los senadores de la coalición de gobierno que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado tuvieron este jueves un primer contacto con el Ministerio de Economía como primer paso del análisis del proyecto de Rendición de Cuentas, que comenzará a discutirse formalmente la semana que viene en la Cámara Alta.

Allí la ministra Azucena Arbeleche realizó un repaso general por la situación económica y fiscal del país, además de aportar sus proyecciones y expectativas sobre cómo puede evolucionar el país en lo que resta del año.

Los senadores percibieron "cierto optimismo" por parte de la jerarca en cuanto a los datos de la recuperación económica. "Los datos que tiene son buenos", dijo a El Observador el senador nacionalista Jorge Gandini.

Existe una "perspectiva cierta", al decir de la ministra, de que la situación sanitaria permitirá ir avanzando en una reapertura cada vez mayor de la actividad, que contribuirá a su vez a el plano del empleo y en la recaudación.

Según Gandini en el equipo económico se considera que la base de esta recuperación gira en torno al éxito de la campaña de vacunación contra el covid-19. Algo que Gandini, por su parte, se aventuró a definir como el "principal componente" de la política económica.

"Se trata de un esfuerzo que parece vinculado solo a lo sanitario, pero que tiene el objetivo de recuperar la economía", marcó. "En eso, el Uruguay va muy bien".

Al respecto y si la situación se mantiene sin cambios, en Economía esperan a corto plazo recuperar plenamente los niveles de actividad anteriores a la llegada de la pandemia y, en un horizonte cercano, permitir el levantamiento de la emergencia sanitaria.

En rueda de prensa el senador nacionalista fue consultado sobre las críticas de la oposición, que considera insuficientes los recursos que la Rendición de Cuentas otorgó a sectores como la salud y la vivienda. "Si hubiéramos hecho lo que recomendaba el Frente Amplio, todavía estábamos en cuarentena", dijo Gandini. "Al Frente Amplio no le sirve nada. Construyó un modelo de gestión basado en el endeudamiento para gastar más. Y la deuda que nos dejaron, ahora la tenemos que pagar nosotros", cuestionó.

En la reunión, los senadores de la coalición conversaron con Arbeleche sobre algunas "cuestiones prácticas" incluidas en el articulado de la Rendición de Cuentas.

La premisa del oficialismo es que todos los aspectos que fueron "cerrados y acordados" en Diputados no deberían volver a discutirse en el Senado. Sin embargo, el análisis del proyecto en la Cámara Alta comenzará con la necesidad de resolver dos problemas puntuales.

Uno es el eventual cierre de juzgados de Paz en varias localidades del país. Si bien la Suprema Corte de Justicia anunció en las últimas horas que serán cuatro, en total son 20 las sedes judiciales bajo riesgo de cierre. El argumento de la corporación gira en torno a los recursos que necesita para mantenerlas en funcionamiento en relación a los asuntos que tratan. Según estimó la Corte, se requieren $ 15 millones anuales para evitar esos cierres.

En la reunión de este jueves Arbeleche insistió en que "impuestos nuevos no habrá", por lo que tampoco habría un aumento de la recaudación por esa vía. Por lo tanto, la única alternativa que queda es reasignar gastos dentro de la Rendición de Cuentas.

"No es tarea simpática sacarle a uno para darle a otro, sobre todo cuando a nadie le sobra", señaló Gandini.

Colonización

El otro problema que deberán afrontar los senadores es la resistencia de varios integrantes del oficialismo a votar la creación del fideicomiso destinado a la erradicación de asentamientos, tal como llegó desde Diputados.

El fideicomiso se financiará con la recaudación de dos impuestos que hasta ahora son destinados al Instituto Nacional de Colonización, y que suponen unos US$ 20 millones. El senador nacionalista Sergio Botana ya dejó en claro públicamente su oposición a votar esa fórmula. En la misma línea está su correligionario Carlos Camy.

Este jueves, Gandini también expresó sus dudas. "No me gusta", dijo al ratificar que se trata de un tema abierto en el oficialismo. "Hay consensos en los destinos del fondo, pero no necesariamente hay felicidad en que se obtengan desde Colonización".

El martes 7 Arbeleche y el equipo económico asistirán a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para presentar formalmente la Rendición de Cuentas.