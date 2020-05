Argentina registró récord diario de fallecidos por coronavirus

Con las 24 nuevas muertes reportadas por el Ministerio de Salud este jueves, Argentina registró el récord diario de fallecidos por coronavirus, informó este jueves Clarín. Hasta este momento, la cifra más alta de muertos había sido de 14.

Según consignó el medio con el infectólogo -parte del comité médico que consulta el gobierno de Alberto Fernández- Fernando Polack, esto no da una señal sobre un eventual pico de contagios en el país. Además, apuntó que es muy temprano como para sacar conclusiones.

"El número de muertos es tan chico en Argentina que no se pueden sacar conclusiones sobre cantidad de infectados futuros. Sí llega la mortalidad a parecerse a la de Italia (el primer epicentro de la pandemia en Europa), podría haber conclusiones más acertadas", detalló.

El mundo superó este jueves el umbral de 300.000 decesos por covid-19. En Argentina, según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de letalidad por coronavirus es del 4,94%. Esto marca la relación entre las 353 muertes acumuladas desde el inicio de la pandemia y el total contagios confirmados por laboratorio, según informó Clarín.

Según los datos que maneja el ministerio, en Buenos Aires, la mayoría de las muertes provienen de los geriátricos. Además. hasta ahora, las cifras muestran que los fallecimientos en los suburbios son muy bajos.

En este sentido, Javier Farina, infectólogo de la Sociedad argentina de infectología (SADI), coincidió con Polack en la importancia de seguir este pico de muertes para saber si es fue un número puntual de estas 24 horas o si se repite. Es decir, si se trata de una tendencia.

"Uno no se puede manejar sólo con lo que pasa en un día. Los días anteriores teníamos menos de 10 fallecidos por día, a veces, bastante menos. Si es una tendencia, sí es preocupante. Si es un número aislado, debe tomarse como tal", dijo al respecto Farina.

El infectólogo, Eduardo López, otro de los expertos que forman parte de la mesa chica de asesores de Fernández sostuvo que este pico no influye en la flexibilización de la cuarentena: "No, influye en nada. Estos muertos son anteriores a los permisos que se dan o empezarán a dar en estos días. No hay que olvidar que con muertos y positivos, siempre hablamos de algo que se desató, mínimo, desde hace 7 días para atrás", dijo a Clarín.