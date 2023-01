Argentina versus Francia y el cambiante periplo de Lacalle Pou

Primero golpeado por la pandemia, luego por una realidad económica en la que el mercado laboral se deprimió y los salarios decayeron, y más recientemente por el escándalo que protagonizó el jefe de la custodia presidencial, Alejando Astesiano, el gobierno de Luis Lacalle Pou navegó los primeros tres años de su gobierno jugando a la defensiva, ocupando más tiempo en responder acusaciones y críticas que en proponer caminos nuevos y nuevas soluciones.

Desde el oficialismo hay quienes apuntan a que esa etapa empiece a quedar atrás una vez que el país despierte del letargo veraniego. Otros, en reserva, no ocultan su desasosiego ante la dificultosa realidad que atraviesa el oficialismo y no están nada seguros de que el gobierno pueda levantar cabeza. O, por lo menos, no con la suficiente capacidad como para lograr dejar atrás los malos tragos y, además, seducir a los votantes para que le den una nueva oportunidad a la coalición gobernante en las elecciones de 2024.

Las esperanzas de aquellos que esperan que el 2023 depare mejores días para el oficialismo, están basadas en previsiones optimistas sobre el comportamiento de la economía y el impacto en el bolsillo de los uruguayos de medidas ya anunciadas como la baja del IRPF y del IASS.

Es probable que el atinado manejo de la pandemia por parte de Lacalle Pou quede lejos en la memoria de los uruguayos cuando llegue la hora de las urnas.

El incremento del empleo, la recuperación del poder adquisitivo y las políticas destinadas a la población más vulnerable son las prioridades que el gobierno se ha propuesto hasta el final del mandato. Son áreas en las cuales los aciertos suelen impactar en la suerte electoral.

Por estos días el oficialismo comenzó a aprobar en el Parlamento la reforma de la seguridad social, pero esta iniciativa no necesariamente será apreciada como algo positivo, más aún cuando el Frente Amplio ya comenzó a realizar campaña en su contra machacando con la idea de de que no hace otra cosa que aumentar la edad de jubilación para muchos uruguayos.

Uno de los principales líderes de la coalición resumió con una metáfora futbolera aquel expeditivo comienzo y esta imprevisible realidad. “Comenzamos el gobierno (en los días de la pandemia) como Argentina en la final del mundo contra Francia: comiéndonos la cancha, parecía que era un bollo, todos eran cracks, casi todo salía bien, la comunicación era bárbara. Hasta que nos empataron y ahora amenazan con ganarnos. El final del partido depende de lo que hagamos a partir de ahora”, resumió.

La semana pasada el gobierno anunció una baja en el precio de los combustibles. Sin embargo, el subibaja de naftas y tarifas, muchas veces dependientes de la necesidad de caja del Estado, no es un cebo infalible para atrapar votantes.

Otro de los integrantes del gobierno señaló, además, que muchas veces, aunque se hagan las cosas bien, no necesariamente el logro es reconocido por la población.

“Las tarifas de UTE subirán 3,5% y deberían subir casi 7% de acuerdo a las proyecciones de inflación. Pero la mayoría de la gente solo se entera de que subió y no que subió menos de lo que debería”, advirtió.

Por su lado, el senador blanco (PLP) Jorge Gandini ha dicho a El Observador que “el año que viene deberá ser el año de la gestión y de las concreciones”, y recordó que uno de esos asuntos a concretar es la reforma del sistema educativo.

Este no es un asunto que amenace con generar rechazo en la mayoría de la gente e implica un encomiable esfuerzo del gobierno por mejorar una enseñanza que ha venido en declive permanente. Pero los temas educativos tampoco se destacan por ser llamadores de sufragios.

El también senador nacionalista Sebastián Da Silva (Lista 40) sostuvo que el 2023 será el año del comienzo del “contragolpe” del oficialismo ante las críticas que le han caído encima desde la oposición. Pero eso está por verse.

Por ahora, lo único tangible para medir el transcurrir del gobierno son las encuestas de opinión pública. Y allí aún no aparecen buenas noticias para el gobierno. Según la última encuesta de Equipos, la aprobación de la gestión del presidente Lacalle Pou está en su punto más bajo del período de gobierno. Un 39% aprueba el desempeño del mandatario, el 38% lo desaprueba, el 22% tiene una visión intermedia y el restante 1% no opina.

Si se la compara con la anterior medición, de hace menos de un mes, la aprobación del desempeño del presidente cayó cinco puntos porcentuales (de 44% a 39%). También descendió la desaprobación, aunque en menor medida (de 40% a 38%).

Fuentes nacionalistas coincidieron acerca de que la creciente aparición pública de los precandidatos presidenciales de la coalición multicolor en el correr de 2023, puede actuar como un atractivo para la gente que espera nuevas promesas.

Faltan casi dos años para que se sepa si la coalición multicolor logra repetir el plato del poder. En esos meses la urgente tarea de gobernar estará tamizada por la campaña electoral que ya se avecina. En esas aguas turbulentas deberá navegar Lacalle Pou en busca de una recuperación económica que le de aire a los candidatos oficialistas que intentarán sucederlo en el cada vez menos lejano 1 de marzo de 2025.