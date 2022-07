Argentinos recurren a dólares del mercado negro conforme empeora la crisis

Por Lucinda Elliott y Michael Stott

La confianza en la economía argentina se está evaporando conforme el gobierno enfrenta disputas políticas internas, una deuda doméstica cada vez mayor, y una inflación que se acerca al 90 por ciento.

El dólar estadounidense se ha disparado a nuevos máximos en el mercado negro debido a que los argentinos, limitados a comprar US$200 al mes, se apresuran a acudir a los cambistas para deshacerse de sus pesos, los cuales se están devaluando vertiginosamente.

El viernes, los dólares se estaban vendiendo en las calles de Buenos Aires a 337 pesos, un 15 por ciento más en sólo una semana.

El rápido deterioro de la confianza y la creciente dificultad del gobierno para autofinanciarse están generando temores de una total crisis económica similar a las que, ocasionalmente, han asolado a este exportador de granos sudamericano durante el último medio siglo.

"El riesgo de que se acelere el ritmo al que empeora la economía argentina es significativo", advirtió Citi este mes.

La brecha entre el dólar en el mercado negro y la tasa oficial controlada artificialmente se ha ampliado a más del 150 por ciento, un nivel visto por última vez durante la hiperinflación de Argentina en 1989-1990, según el corredor Portfolio Personal Inversiones.

Argentina se ha quedado en gran medida sin acceso a los mercados de deuda internacionales desde su impago en 2020. En su lugar, el gobierno se está autofinanciando a través de la impresión de dinero y de la deuda interna, la mayor parte de la cual está vinculada a la inflación y tiene tasas de interés cada vez más altas.

El presidente Alberto Fernández ha descartado la posibilidad de una devaluación aislada. Sin embargo, muchos argentinos y economistas bancarios temen que la economía empeore mucho más antes de que mejore.

"Las ventas de dólares están más locas que nunca", le dijo al Financial Times Adán, un joven de 28 años que cambia dinero ilegalmente en el centro de Buenos Aires, por lo que prefirió no dar su nombre completo. "Lo único que los clientes no quieren retener son los pesos".

La abrupta dimisión del ministro de Economía, Martín Guzmán, el 2 de julio, se produjo tras meses de disputas dentro de la coalición peronista en el poder. Su renuncia aumentó la preocupación acerca de la capacidad del débil e impopular gobierno de Fernández para lidiar con una situación que se está deteriorando rápidamente.

Guzmán dejó su cargo sólo tres meses después de negociar un acuerdo de reestructuración de la deuda de US$44 mil millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero sus promesas de controlar el déficit presupuestario encontraron una fuerte oposición por parte de la poderosa vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y sus radicales aliados. Kirchner cree que los peronistas deberían gastar más para proteger a los votantes de la creciente inflación antes de las elecciones presidenciales de 2023.

A pesar de la intempestiva salida de Guzmán, los funcionarios del FMI creen que los objetivos económicos que el Fondo acordó con Argentina aún pueden ser alcanzados por su sucesora, Silvina Batakis, si ella actúa rápidamente.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, dijo que Batakis entendía "el propósito de la disciplina fiscal" y describió una "muy buena" primera llamada con la ministra.

Pero los acontecimientos corren el riesgo de superar a Batakis, una figura escasamente conocida que pocos creen que tenga el necesario peso político para lograr los recortes en los subsidios energéticos y las reducciones en la impresión de dinero que eludieron a su predecesor.

"Ninguna medida será efectiva hasta que no quede claro que la vicepresidenta Cristina y su grupo no sabotearán a Batakis", dijo el grupo de consultores de riesgo político Eurasia en un artículo.

La inflación, mientras tanto, alcanzó el 64 por ciento anual en junio y se prevé que se eleve por encima del 90 por ciento a finales de año, según Morgan Stanley.

A pesar de los altos precios mundiales de las materias primas, las reservas netas de divisas de Argentina apenas alcanzan los US$2.4 mil millones. Las costosas importaciones de energía corren con parte de la culpa, pero los exportadores de granos del país también están acaparando sus cosechas — por temor a una inminente devaluación — en lugar de enviarlas y recibir el pago en pesos a la desfavorable tasa oficial.

La deuda soberana de Argentina con los acreedores privados, la cual fue reestructurada recién en 2020, se está negociando nuevamente a precios en dificultades. Y se anticipa que el país entre en una breve recesión este año, con contracciones en el segundo y tercer trimestres, según una encuesta del banco central.

Ignacio Labaqui, un analista senior de Medley Global Advisors en Buenos Aires, dijo que los factores económicos representaban sólo una parte del problema. "Aunque el gobierno anuncie un plan económico coherente, Fernández carece de credibilidad", dijo él. La coalición gobernante no ha logrado tranquilizar al público. "Es una cuestión de cuándo devaluarán, no de si lo harán".

Dos pilares del acuerdo con el FMI son la reducción del déficit fiscal en un término de tres años y frenar la impresión de dinero por parte del banco central para financiarlo. Buenos Aires aceptó estas condiciones de austeridad a cambio de un período de gracia de cuatro años y medio en los pagos al FMI, con un reembolso total para 2034.

Argentina está limitada a imprimir 765 mil millones de pesos (US$5.8 mil millones) durante todo el año para financiar su déficit. Pero el banco central ya ha impreso 630 mil millones de pesos este año, más de la mitad en el último mes y medio.

En un intento de animar a los inversionistas a comprar pagarés del Tesoro, la semana pasada el banco central de Argentina les prometió a los inversionistas que si los precios caían, el banco protegería la inversión. Los analistas dijeron que esto pudiera llevar al banco a imprimir aún más pesos para respaldar la nueva garantía.

Se calcula que sólo en septiembre vencen 900 mil millones de pesos (US$6.8 mil millones) de deuda en moneda local. La confianza en la capacidad del gobierno para refinanciar este endeudamiento está disminuyendo en medio de las preocupaciones sobre su capacidad de pago y una posible devaluación inminente, a pesar de las negaciones oficiales.

Reducir el déficit fiscal, antes del pago de intereses, del 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) el año pasado al 2.5 por ciento en 2022, como se indica en el acuerdo con el FMI, también parece difícil de cumplir. Los subsidios a la energía, una de las principales razones de las pérdidas, casi se duplicaron durante los 12 meses hasta junio, según Julián Rojo, analista de General Mosconi, un grupo de estudios local.

Además de la economía en deterioro está la conflictiva política argentina antes de las elecciones del próximo año, la cual probablemente perderán los peronistas. "El riesgo de una ruptura del gobierno no es insignificante en Argentina, dada la crisis económica en curso", dijo Labaqui. "La capacidad del gobierno para completar el actual mandato presidencial representa una preocupación".

