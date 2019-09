Argentinos sacan sus dólares al exterior y bancos uruguayos reciben más consultas

La crisis económica se agravó en Argentina tras las elecciones primarias (PASO) del pasado 11 de agosto. Trajo aparejada una mayor incertidumbre y con ello el temor de miles de argentinos -que todavía tienen en el imaginario colectivo el corralito de la crisis de 2001- a buscar refugio en sus hogares o fuera del país para proteger sus ahorros ante un factible colapso del sistema bancario.

En ese contexto, al menos tres bancos uruguayos consultados por El Observador han comenzado a notar cómo en las últimas semanas se ha incrementado el número de consultas de argentinos por abrir cuentas bancarias en el país o la contratación de cofres fort.

De todas formas, uno de los informantes precisó que si bien crecieron las consultas, ello no se tradujo en un aumento lineal del número de aperturas de nuevas cuentas. Explicaron que eso obedece a que los requisitos de lavado de activos y riesgo hoy en día para la apertura de no residentes en Uruguay "son elevados". De hecho, una de las fuentes comentó que un argentino se mostró indignado y hasta molesto cuando la institución le informó sobre los requisitos que debía cumplir para proceder a la apertura de una cuenta en Uruguay.

El BROU, por ejemplo, cobra una comisión de US$ 50 por única vez por el derecho a contar con un cofre de seguridad. Su alquiler anual se debe abonar por adelantado y varía según el tamaño. Por ejemplo, los más pequeños pagan una tarifa de US$ 93 (IVA incluido), y hasta de US$ 893 para los de mayor capacidad.

Desde la crisis de 2002, Uruguay ha reducido en forma sensible su exposición al contagio financiero argentino. De hecho, en el año de la última gran debacle que sufrió la economía uruguaya los depósitos de no residentes en el país –la inmensa mayoría argentinos– superaba el 40% y los créditos el 35%. Esos porcentajes en el presente son de alrededor del 15% en depósitos y apenas el 2% en créditos.

Fuga de dólares y reservas

El diario argentino El Cronista consignó este miércoles que gran parte de los US$ 5.862 millones que los ahorristas argentinos retiraron de las cajas de ahorro en dólares tras la PASO, se fueron al clásico colchón, y otro tanto a cuentas bancarias en EEUU, donde hubo un récord de aperturas por parte de argentinos en las últimas semanas, según Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments.

“Los que venían mandando dinero afuera eran los que tenían sus divisas en caja de ahorro y los que rescataron fondos y lo pasaron a dólares. Pero el lunes las transferencias al exterior se complicaron, los bancos estaban demorándolas porque decían que estaban estudiando la nueva normativa, y aclaraban que hoy (por este jueves) supuestamente ya se restablecen”, observó.

La normativa del Banco Central de Argentina (BCRA) aclara explícitamente que se puede seguir mandando dinero al exterior a cuentas bajo el mismo titular sin tope, ya que la limitación de US$ 10.000 por mes es para cuentas de terceros.

“Hay quienes se apuran en girar los fondos por miedo a que en cualquier momento se venga algún tipo de restricción, entonces antes de que le restrinjan hacerlo lo quieren hacer ahora”, comentó Wechselblatt. Como EEUU no da el dato de apertura de cuentas nuevas por parte de extranjeros no se sabe con exactitud, pero la demanda por estos giros colapsó a los brokers argentinos.

Alejandro Bianchi lo vivió en carne propia. El presidente de CFA Society Argentina acaba de dejar su puesto de gerente de Inversiones en InvertirOnLine para armar su propio proyecto como asesor de inversiones. Aún no tiene página web, no hizo publicidad, y ya tiene 200 personas pidiéndole que los asesore.

Consideró que el boom de apertura de cuentas en EEUU “es lo lógico con la situación que estamos viviendo, ya que hoy la principal preocupación de la gente no pasa por la ganancia que puede llegar a obtener, sino por resguardar el capital en moneda dura y en algún tipo de instrumento o activo que le permita conservar valor, aunque sea no perder y que esté seguro, fuera de lo que es algún tipo de reestructuración, reperfilamiento o cambio de las normas de juego. La gente no sabe qué hacer, hay mucho miedo, falta de información, falta de educación financiera y desconcierto”.

“En tiempos como los actuales, confluyen la desorientación casi general y el pánico irracional”, coincidió Mariano Sardáns, CEO de FDI.

En las últimas siete semanas, la economía argentina ha perdido casi US$ 15.000 millones en reservas internacionales. Como se aprecia en esta infografía de Statista, las reservas con las que cuenta el BCRA ascienden a unos US$ 54.100 millones, según los últimos datos publicados el 30 de agosto de 2019.

Esto supone un descenso de más del 21% si lo comparamos con el 17 de julio de 2019, cuando su valor era de US$ 68.761 millones. La caída se ha hecho aún más evidente luego de que se conocieran los resultados de las elecciones primarias del 11 de agosto, en las que el actual presidente Mauricio Macri fue derrotado por el opositor Alberto Fernández.

Las reservas internacionales que posee un país funcionan como respaldo de la moneda nacional. Al medir la capacidad de un sistema financiero para hacer frente a posibles desequilibrios en la balanza de pagos, es decir, los ingresos y gastos de una economía, su nivel es un buen indicador de la solvencia de un país.

En caso de inestabilidad cambiaria, como sucede actualmente en Argentina, el Banco Central puede decidir hacer uso de sus reservas en dólares, ofreciéndolas al mercado para evitar una subida acelerada del precio de la moneda estadounidense frente al peso.

Con El Cronista y Statista