Ariadne García: “Hay un déficit muy grande de recursos humanos en el MGAP”

¿Cuál es la situación de los recursos humanos en el MGAP?



Hoy somos 1.600 funcionarios, entre presupuestados y contratados. Hay cerca de 160 contratados y estamos negociando la continuación de contratos que se vencen en julio y agosto, por un año más, para alrededor de 140 compañeros.

Hay un déficit muy grande de recursos humanos en el ministerio y el decreto 90/2020 hizo que no se puedan cubrir las vacantes generadas, no hay reposición.

En la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) están trabajando 700 funcionarios. Esa es la unidad ejecutora más grande del ministerio y antes tenía 1.300 trabajadores. Hay lugares en Servicios Ganaderos donde hay un solo técnico de campo o dos funcionarios para cubrir territorio.

¿Y sobre los económicos?

Con el decreto 90/2020 hubo una reducción de gastos de funcionamiento.

A Servicios Ganaderos, por ejemplo, le faltan vehículos, tiene un 40% de la flota parada porque no está en condiciones de andar. Se hizo una licitación de una compra de 10 vehículos, pero no completa la faltante y los funcionarios no pueden trasladarse en el territorio.

También hubo problemas en la compra de reactivos para hacer análisis. Por ejemplo, se han parado análisis por unos días porque no hay reactivos y hay que ver dónde se consigue la plata para comprarlos.

Por otro lado tenemos el problema de que a los funcionarios no se les dan las herramientas para teletrabajar, sale del bolsillo de cada uno.

Tenemos un atraso, porque el Ministerio de Ganadería no tiene expediente electrónico, seguimos con el viejo papel y muchas tareas se dificultan. Los funcionarios tienen que ir a las oficinas a sacar los expedientes. En otras dependencias del Estado hay, en Ganadería no y es por falta de recursos.

¿Qué ejemplos puede brindar sobre el impacto por una menor cantidad de funcionarios?

Afecta en los servicios y genera que los funcionarios tengan más tareas que realizar. Un compañero que hace trabajo de campo de sanidad animal y tiene que ir a ferias ganaderas o repartir vacunas recarga su tarea y muchas veces no logra cumplir en todos los lugares. Eso pasa en Sanidad Animal y en Industria Animal. Los compañeros de los frigoríficos, los veterinarios y ayudantes están en más de un frigorífico para cumplir la tarea de control de faena, algunos están en dos.

No se cuenta con la cantidad de funcionarios que tiene que haber en ningún lado. Hay retrasos en los controles y hay laboratorios donde hay dos funcionarios para todos los análisis de muestra.

¿Hablaron sobre este tema con las autoridades del MGAP?

Las autoridades tienen bastante en claro la falta de recursos humanos porque cuando asumieron la falta ya venía de períodos anteriores.

Además la mitad de la plantilla del Ministerio de Ganadería tiene causal jubilatorio. Si no hay ingreso de funcionarios no se cómo se va a hacer.

¿Qué opina de la propuesta de solucionar en parte este tema con estudiantes de la Facultad de Veterinaria?

Si es como pasantía bárbaro, porque es una experiencia laboral para los estudiantes. Pero nosotros creemos que para funciones sustantivas del ministerio tienen que ser funcionarios presupuestados.

Queremos negociar con la administración que los compañeros contratados ingresen a la planilla presupuestal del ministerio, porque sus tareas tienen un compromiso, no solo para el funcionario sino para la administración y todo el país, y muchas veces esos compromisos son oficiales, van con la firma de un funcionario público.

¿Cómo ha afectado el covid-19 al trabajo de los funcionarios?

Hemos tenido varios casos y cierres de oficinas para desinfección.

Cuando salió el plan de vacunación le solicitamos a la dirección y al ministro que hiciera gestiones ante el Ministerio de Salud Pública (MSP) para vacunar a los funcionarios que estaban más expuestos, en Barreras Sanitarias, Sanidad Animal e Industria Animal, que no pueden teletrabajar. Hasta hoy no hemos tenido respuesta. Se dijo que se habían hecho las gestiones con el MSP, pero que tampoco habían tenido una respuesta favorable.

¿Cómo tomó AFGAP el cambio de autoridades en la DGSG?

Nos llamó mucho la atención, nos enteramos por la prensa como la mayoría de los funcionarios.

El Dr. (Eduardo) Barre y el Dr. (Gustavo) Rossi tienen gran experiencia y trayectoria dentro del ministerio. Nosotros expresamos la alerta por el retiro de esos funcionarios, porque creemos que la trayectoria y la experiencia son un respaldo para el ministerio y el trabajo a nivel público.

Luego, en el cambio en las demás encargaturas nos llamó la atención el nombramiento del encargado de Sanidad Animal, Martín Altuna, un funcionario que ha tenido investigaciones administrativas, sumarios y denuncias que van desde acosos laborales hasta otra serie de denuncias. Creemos que deben haber las garantías para los funcionarios que van a trabajar en su órbita y el público en general. Las investigaciones fueron en diferentes períodos, la última se inició en 2019 y no tenemos conocimiento de si esta investigación terminó o fue archivada.

¿Qué les han dicho en el MGAP sobre estas denuncias?

La única respuesta fue del ministro (Carlos María) Uriarte en una conferencia de prensa en la que se le preguntó y dijo que estaba al tanto de las investigaciones administrativas, pero que el Dr. Altuna tenía el respaldo del director de Servicios Ganaderos, Diego De Freitas.

Igualmente, en un comunicado que compartimos, hablamos de las garantías que queremos para los funcionarios, para que haya una buena gestión, y el ministro Uriarte coincidió.