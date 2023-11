Arias subasta camiones Scania y Mercedes Benz que pertenecían a Riogas

El rematador Carlos Arias llama al mejor postor por 12 camiones Scania y Mercedes Benz, remolques y camionetas Kia Bongo, este martes 14 en Mario Arregui 6475 -en las instalaciones de Riogas de La Tablada- a las 9.30 horas.

Justamente, las unidades formaban parte de la flota de Riogas SA, y estuvieron en mantenimiento bajo el servicio oficial de Scania. La exhibición tiene lugar desde el sábado 11, domingo inclusive, desde las 9 a 17 horas en el lugar de la subasta.

En detalle, los vehículos: tractor Scania G 380 de 2011, base US$ 45.000; tractor Scania P 340 de 2012, base US$ 48.000; tractor Scania P 340 de 2008, base US$ 35.000; camión Mercedes Benz L 1622 de 2005, base US$ 25.000; remolque S/M S/M de 2005, base US$ 10.000; remolque S/M S/M de 1974, base US$ 5.000; camioneta Kia Bongo 2500 de 2016, base US$ 10.500; camioneta Kia Bongo 2500 de 2016, base US$ 9.600; camioneta Kia Bongo 2500 de 2016, base US$ 5.000; camioneta Kia Bongo 2500 de 2013, base US$ 3.200; camioneta Chevrolet Montana de 2009, base US$ 2.800; triciclo Zanella Tricargo 125 cc de 2018, base US$ 100.

Todos los vehículos se rematan con la documentación necesaria para transferir la propiedad y el título al comprador, y libres de toda deuda o gravamen.

Los compradores deberán abonar el 17% correspondiente a la comisión en el acto de remate, ya sea a través de transferencia bancaria o cheque. El 30% del valor del lote deberá ser abonado en las primeras 24 horas después del remate. El saldo podrá pagarse cualquier día hábil hasta el 11 de diciembre inclusive.