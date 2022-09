Asesinan a una madre al salir de una misa en honor a su hijo desaparecido en Sinaloa

Al terminar una misa en honor a su hijo desaparecido desde 2019, la activista Rosario Rodríguez Barraza fue secuestrada y asesinada en el municipio de La Cruz de Elota, en el Estado de Sinaloa, al norte de México. Dos semanas antes, la madre denunció en un video la inacción de las autoridades para encontrar a su hijo Fernando Abixahy Ramírez. “Quien se llevó a mi hijo está detenido en San Luis Río Colorado y la Fiscalía me dice que no se puede hacer nada”, advertía en la grabación difundida por el colectivo Hasta Encontrarles.

Rodríguez Barraza, de 44 años, fue secuestrada por un comando armado la noche de este martes, cuando estaba con su hijo menor de edad. El plagio ocurrió en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, por el cual hubo varias protestas en todo el país. Horas antes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sostuvo una reunión con familiares de personas desaparecidas en el Estado.

“Cuando uno de sus hijos se enteró de que su madre había sido desaparecida este martes, llamó al 911. Fue en vano, lo tuvieron en la línea por minutos sin enviar una sola patrulla. Nadie buscó a Rosario Lilián y este 31 de agosto, un día después de su desaparición, se la encontró asesinada”, ha denunciado el colectivo Hasta Encontrarles. El cuerpo de la integrante del colectivo Corazones sin Justicia fue hallado a un costado de las vías del tren del municipio, de acuerdo con medios locales.

El gobernador de Sinaloa informó este miércoles del asesinato de la madre buscadora, y aseguró que tomarán medidas “para que se lleve a cabo una investigación a fondo para dar con los culpables de tan artero crimen”. “Mi solidaridad para sus seres queridos y para los colectivos de personas buscadoras y buscadores de sus familiares”, publicó Rocha Moya en su cuenta de Twitter. La Fiscalía estatal no ha dado detalles del crimen. Mientras, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que mantiene un operativo con policías municipales y militares cerca del domicilio de la activista.

La mujer era constantemente amenazada por su búsqueda, de acuerdo con el colectivo Hasta Encontrarles. “Ya le habían rociado gasolina a su casa para incendiarla, intentaron desaparecer a su otro hijo, en una ocasión le quitaron una camioneta y se la regresaron al siguiente día”, según denuncia la organización. “La última vez que salió a búsqueda se le acercó una patrulla de la Policía Municipal con un civil que no era policía para preguntarle ‘¿bueno, señora?, usted qué tanto busca?’, ella le dijo que solo pedía que le dieran a su hijo”, continúa.

En un video de un minuto que grabó con el colectivo “Para un proyecto de familiares buscadores en México”, la activista denunció la impunidad de las autoridades y la persecución en su contra por buscar a su hijo. Fernando Abixahy Ramírez desapareció el 16 de octubre de 2019, en el municipio de La Cruz de Elota. “Lo he buscado de día y de noche y nada. Lo único que sé es que se lo llevaron unos hombres armados en un carro blanco, puse una denuncia en la Fiscalía de Mazatlán y nada. Traje videos, testigos y hasta la fecha no me han resuelto nada”, advertía la mujer.