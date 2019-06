Asesor de Lacalle Pou acusó a Fenapes de ser "responsables del desastre educativo"

"El plan de Eduy21 básicamente es instalar la lógica empresarial en el sistema educativo. Por ejemplo, Pablo da Silveira propone la idea de los círculos, si uno no supera el primero básico no avanza al segundo; una excelente forma de segregación social, ya lo vimos en Chile", lanzó José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), este martes en el programa radial Intercambio. Desde la cuenta de Twitter del sindicato compartieron la frase, etiquetaron a Da Silveira -asesor en educación del precandidato blanco Luis Lacalle Pou- y los cruces comenzaron.

"Los responsables del desastre educativo que tenemos hoy, los que ejercen el poder fáctico que lo bloquea todo, los que no hacen una sola propuesta innovadora, se dedican a descalificar a los que buscan salidas porque no tienen el coraje de discutir ideas", les respondió el nacionalista.

Estimado @pdasilve, cuando te parezca intercambiamos puntos de vista. Proponé fecha y lugar. Aunque no es la primera vez que evitan debatir con los docentes 🤷🏻‍♂️ https://t.co/O9cNUmfHFs — FeNaPES (@FenapesUruguay) June 4, 2019

Ante esa declaración, Fenapes lo invitó a debatir: "Proponé fecha y lugar. Aunque no es la primera vez que evitan debatir con los docentes", escribieron desde la cuenta del sindicato. Da Silveira devolvió el guante, dijo que ya había compartido "alguna mesa de discusión" con Olivera y que en esa instancia el sindicalista "no discutió nada" de lo que dijo ni "lanzó las acusaciones que hace por otras vías". A su vez, dijo que era "por lo menos gracioso" que lo invitaran a debatir mediante una cuenta "sin poner nombre, por supuesto".

Y el cruce siguió: el sindicato negó que Da Silveira se haya reunido con Olivera y explicó que no ponían ningún nombre porque la cuenta es "institucional" y "representa a once mil afiliados". El tono de la conversación subió y el blanco calificó como "cobarde" al que escribía desde la cuenta del sindicato. "Me tratás de mentiroso y no das la cara. Olivera y yo coincidimos en una mesa organizada por el congreso de ediles. Fue hace años. Si él no se acuerda, yo sí", agregó.

El sindicato no quedó atrás e insistió con que Olivera nunca había coincidido en una mesa de discusión con el asesor de Lacalle Pou. De paso, le respondieron por el calificativo "cobarde": "La desesperación le hace perder la línea y tratar de cobardes a once mil personas, no coincide con la prédica de su candidato", escribieron.

Finalmente, Da Silveira se retractó y aclaró que la actividad a la que hacía mención era de 2011 pero con la participación del ex representante del sindicato, Manuel Oroño, y no con el actual, José Olivera. "Me equivoqué al recordar. Como tengo decencia, lo reconozco públicamente. En cambio, vos seguís siendo un cobarde que no da la cara", escribió y especificó que la acusación era para la persona que escribía en la cuenta de Twitter y no para todo los afiliados.