Así de fácil te podés contactar con Maria Sharapova en plena cuarentena

La extenista rusa Maria Sharapova, de 32 años y retirada el año pasado de los courts, mostró la forma para estar conectada con la mayor cantidad de seguidores en plena cuarentena por el coronavirus.

Si bien muchos deportistas conocidos a lo largo del mundo han tenido distintas ideas como subir videos o brindar entrevistas a través de Instagram, en este caso la originalidad de la exnúmero 1 del mundo en el ranking de la WTA, superó todas las predicciones.

Sharapova había pasado un momento muy complicado cuando en 2016 dio positivo por Meldonium luego de un control antidopaje.

La extenista se comunicó a través de su cuenta de Instagram con sus seguidores y dijo: "Intenté buscar la manera para estar en contacto con todos porque la semana pasada la pasé muy bien realizando videoconferencia con 150 de ustedes. Me encantó ese chat y desearía estar más conectada con los aficionados porque todos estamos pasando por el aislamiento por el coronavirus. Quiero que me escriban sobre lo que piensan. Les dejo un número de teléfono y me pueden mandar cualquier mensaje que llegará directamente a mi móvil. Les voy a contestar. Decime cómo te va, haceme preguntas, o sólo decí 'Hola'. Cualquier cosa es bienvenida".