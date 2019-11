Así fue el casamiento de Pampita y el empresario Roberto García Moritán

Fue todo muy rápido. Dos meses después de oficializar el noviazgo, y a tres meses del inicio de la relación, la modelo y conductora argentina Carolina "Pampita" Ardohain, celebró en la noche del viernes su casamiento con el empresario gastronómico Roberto García Moritán en Buenos Aires, ante 242 invitados, en una ceremonia que contó con invitados como Valeria Mazza y Pancho Dotto.

El evento se realizó en el Palacio Sans Souci, ubicado en la zona norte del área metropolitana de la capital argentina. La primera parte de la celebración comenzó a las 19:30 horas, e incluyó una recepción y la ceremonia civil. “Estoy viviendo los días más felices de mi vida. Sabés que te amo como nunca imaginé que podía llegar a amar, y aparte fue desde el primer día", le declaró García Moritán, de 42 años, a su flamante esposa durante ese pasaje de la boda.

La modelo de 41 años le devolvió con otra frase emotiva. "Miré al cielo y dije: ‘Bueno, ya está, quiero un compañero en esta vida'. Sueño con volver a formar una familia. Quiero alguien que esté en el día a día. Lo pedí con tantas fuerzas que no me cabe duda de que me dijeron: ‘Te vamos a mandar a alguien'. Pero no me imaginé nunca que me iban a mandar al mejor de todos”, según recoge el portal Infobae.

La pareja subió a un auto de colección para desplazarse a la segunda parte de la fiesta, que incluyó la cena y el baile, aunque en el camino frenaron para hablar con los medios. "Estamos muy felices. Fue muy emocionante", resumió Pampita en esa instancia. Luego vino el banquete, que incluyó cordero asado con puré de zanahorias, jengibre y miel y cebollas caramelizadas, mientras que el postre fue volcán de dulce de leche con crema de chocolate y avellanas, con un relleno de frutos rojos.

Después de la cena se sumaron más de 300 invitados, para dejar la cifra final en 580 asistentes. Algunos de los invitados se quejaron de que tuvieron que caminar más de 100 metros entre el estacionamiento y la entrada del predio de la fiesta, mientras que otros tuvieron que dejar sus coches en la calle. Otros, sin embargo, contaron con el beneficio de poder ingresar motorizados, como Valeria Mazza y su esposo, o Marcela Tinayre.

La pareja partirá el martes de luna de miel a París, aunque la visita será breve: el domingo estarán nuevamente en argentina para reanudar sus compromisos laborales.