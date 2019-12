Así fue la charla informativa sobre VAR en Los Céspedes

El plantel y el cuerpo técnico de Nacional recibieron este lunes la capacitación por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sobre el Sistema VAR (Video Assistant Referee) que se implementará por primera vez en el marco del Campeoanto Uruguayo este miércoles, cuando los albos se enfrenten a Peñarol por la final del Torneo Clausura.

El director del Departamento de Arbitraje de AUF, Darío Ubríaco, a quien la Directiva tricolor pidió su renuncia a ese cargo días atrás, estuvo en el complejo albo y fue el encargado de brindar la charla informativa a jugadores y entrenadores.

Ubríaco también estuvo el lunes por la mañana en Los Aromos para darle la misma capacitación a los jugadores de Peñarol. Además, este martes por la tarde brindará una charla a periodistas.

Cuerpo técnico y jugadores de Nacional recibieron una charla sobre el VAR en la previa de la definición del Uruguayo

Según imágenes compartidas por Nacional y la AUF, los futbolistas albos y el entrenador Álvaro Gutiérrez siguieron con atención la ponencia del exárbitro y también le hicieron consultas.

El sistema será utilizado en el clásico de este miércoles a las 20:30 en el Estadio Centenario por la final del Clausura y en la final o finales que haya para definir el Campeonato Uruguayo.

El técnico tricolor se manifestó sobre la llegada del VAR al fútbol uruguayo en la conferencia que brindó este lunes en Los Céspedes.

Cuerpo técnico y jugadores de Nacional recibieron una charla sobre el VAR en la previa de la definición del Uruguayo

“El VAR es una instancia en la que algún fallo humano pude quedar con un poco más de atención y se puede revertir”, dijo Gutiérrez. “Hay jugadas que son rapidísimas y que lamentablemente pueden definir una instancia. A nosotros nos definió un campeonato, porque hoy tendríamos que ser campeones, por ejemplo”, agregó, sin dar detalles sobre la situación a la que se refirió.

“Creo que es una medida de seguridad para ambos lados, no solo para Nacional. Es un poco más de justicia”, señaló sobre el VAR.

En Los Céspedes, #Nacional recibió una charla informativa sobre cómo será la utilización del VAR en la definición del Campeonato Uruguayo 2019 pic.twitter.com/JgLfPos9eD — Nacional (@Nacional) December 9, 2019

Sobre la implementación del sistema de video arbitraje, dijo que cambian las precauciones que deben tener los jugadores. “Está bueno porque todas las jugadas pasan a revisión y entonces no solo tenés los ojos de los árbitros, que generalmente son cuatro árbitros que están, sino todos los demás con los del VAR, que si ven una falta pueden detener el partido y cobrar. Eso hace que tenes que estar más atento en la marca, no agarrar, no empujar. Cambia un poco”, expresó.

Con respecto al funcionamiento del VAR, dijo que prefiere que sea “dinámico”. “Pero si es grosero, un offside de dos metros o un penal alevoso, lo cobre. Las faltas son faltas y no son ni chicas ni grandes”, agregó.