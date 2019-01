Así se vio la "Superluna de sangre de lobo" en Uruguay

Una serie de circunstancias celestes inusuales coincidieron el domingo por la noche para ocultar la Luna, que luego reapareció vestida de un tenue rojo en un eclipse total que cautivó a los observadores en las Américas, Europa y África.

Las miradas se posaron en el cielo para observar el fenómeno, alrededor de la medianoche para el continente americano y poco antes del amanecer para tierras europeas y africanas.

El eclipse duró cerca tres horas: la Luna llena fue suavemente tragada por la sombra de la Tierra primero, luego el eclipse fue total y finalmente, la Luna asomó de nuevo plena y brillante.

La Luna era una "Súper Luna", el término usado cuando el satélite se encuentra a una distancia relativamente cerca de la Tierra, unos 358.000 kilómetros, por lo que se vio más grande de lo normal. En dirección este, a su vez, Venus y Júpiter brillaron en el cielo nocturno.

Durante la fase total del eclipse, la Luna se vio con tonos rojos o rosados. Los estadounidenses llaman a este efecto "luna de sangre".

Ese teñido se debe a que durante un eclipse los rayos del Sol impactan directamente sobre la Luna porque la Tierra está en el medio, y los rayos solares son filtrados por la atmósfera. Cuando esto ocurre, los rayos rojos se desvían hacia el interior del cono de sombra y, por lo tanto, hacia la Luna, mientras que los azules divergen hacia el exterior.

En Reino Unido los aficionados a la astronomía no tuvieron suerte: las nubes bloquearon la vista. Pero Uruguay, entre otros países, fue uno de los privilegiados con cielos abiertos al espectáculo.

Los eclipses lunares totales o parciales ocurren al menos dos veces al año, aseguró Florent Deleflie, astrónomo del Observatorio París-PSL, aunque no son visibles en todas partes.

Es raro poder observar completamente eclipses totales: hasta mayo de 2021 no habrá otro. Una nueva "luna de sangre" se podrá ver en Uruguay entonces, pero no todos los países tendrán esa suerte: los europeos no podrán observar un eclipse total hasta 2029.

