ASSE ajusta plan para descomprimir líneas del SAME 105 y mejorar rapidez de asistencia

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) prevé inaugurar este lunes nuevas líneas telefónicas para todo el país que descompriman la saturación en el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) 105. Además el organismo pondrá en práctica un proyecto de seguimiento telefónico y asistencia presencial a pacientes con covid-19 en los departamentos de Montevideo y Canelones.

Al tiempo que la tradicional línea del SAME 105 quedará reservada solo para casos de emergencia, el avance incluirá la derivación a una nueva línea telefónica y un chatbot de Whatsapp para consultas sobre resultados de hisopados. El sistema también dará respuesta a través de mensajes de texto para los resultados negativos.

El objetivo es poder hacer un control global y tener un sistema de respuestas 24 horas con móviles y capacidad de llegada si un paciente se agrava.

A finales de noviembre de 2020, ASSE realizaba 60 hisopados diarios en Canelones pero hoy son unos 600. Es que en el departamento canario hay más de 4 mil personas que cursan la enfermedad en sus domicilios y 1.000 corresponden a ASSE, según datos de la Red de Atención Primaria (RAP) a los que accedió El Observador. En tanto, la tasa de test positivos se ubica en promedio entre 10% y 15%, al tiempo que el porcentaje restante necesita saber si su hisopado fue negativo y recurre a la atención telefónica.

Pero esa gestión demora y las personas ocupan la línea, por lo que el organismo firmó este miércoles un convenio con Antel que anunciará en las próximas horas y cuyo objetivo es que la línea del SAME se dedique exclusivamente a atender casos de urgencia.

Los cambios en la modalidad de la respuesta telefónica fueron implementados tras la muerte a mediados de abril de dos pacientes con covid-19 en Salto y Bella Unión, cuyas familias denuncian que no fueron atendidos por los hospitales dependientes del prestador estatal. Las familias de los fallecidos narraron que llamaron al SAME 105 y que, tras varias comunicaciones, no recibieron asistencia. ASSE inició una investigación administrativa por estos casos y además recurrió a la telefónica estatal para mejorar el servicio, que comenzará a tener avances en la tecnología.

Asistencia y seguimiento

Más allá de la respuesta telefónica, la asistencia domiciliaria tras el llamado se vuelve un eslabón fundamental. Sobre este punto las autoridades no están conformes y esperan mejores resultados a partir de un plan ya implementado en Salto, que comenzará en Canelones y luego está previsto continuar en Montevideo.

La implementación de los nuevos proyectos también incluirá un protocolo de atención, sostuvo el gerente general de ASSE Eduardo Henderson.

El proyecto involucra más tecnología, con equipos móviles y tablets para poder hacer seguimiento digital de la historia clínica y saber en qué día de la enfermedad está cada paciente, algo que hasta ahora en algunos lugares es dificultoso.

Además de la respuesta a domicilio, ASSE brindará telemedicina a las 24 horas de haber sido diagnosticados, a las 48 horas, y a los seis días. La atención remota será replicada a los 10 días de recibir el alta, según el proyecto de la RAP de Canelones que luego lo tomó ASSE.

¿Cuál es la idea para mejorar la respuesta domiciliaria? “Readecuar. Salir a la cancha con lo que tenemos, porque tener, tenemos”, indicó Henderson. En el departamento canario hay 412 cargos de funciones de alta dedicación, en su mayoría médicos de familia que serán reubicados en otras tareas. También odontólogos que hoy en día no hacen asistencia presencial. “El tiempo que están pagos por ASSE, todo lo que sobra de tiempo, están tomando las riendas de llamar a los pacientes que son negativos para colaborar en que los pacientes sepan resultado de hisopados”, valoró.

Además se le pedirá ayuda a la intendencia para las asistencias domiciliarias. “Es un abordaje multidisciplinario”, afirmó el jerarca. Sin embargo, desde la comuna canaria y desde la Dirección Departamental de Salud del MSP, aseguraron a El Observador que no están en conocimiento del proyecto. El director departamental de Salud, Diego García, pidió información institucional hace una semana y aseguró que en caso de recibirla está dispuesto a articular entre públicos y privados.

Puntos débiles

Para el presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Gustavo Grecco, es necesario mejorar las respuestas asistenciales porque hoy “no es adecuada”; por el contrario, “es ineficiente”, sostuvo.

“Se necesita que haya prevención de la muerte, que baje la cantidad de casos porque correr de atrás implica perder esta carrera. Perder esta carrera significa perder vidas. Hay mil anécdotas de situaciones donde hay condiciones inadecuadas (de trabajo), en todo el país, en todos los niveles”, dijo Grecco a El Observador.

Por ejemplo, ocurre en Canelones y otros departamentos, que médicos utilizan sus vehículos personales para atender en domicilios, o que las respuestas no llegan a tiempo, principalmente en horas de la madrugada cuando el personal no está en la policlínica, dijeron desde la RAP de Canelones y también fuentes de ASSE.

En Salto –departamento piloto de este proyecto de respuesta–, ASSE pidió colaboración a la comuna con la flota. El nuevo plan de trabajo tiene ya unos días y el intendente Andrés Lima afirmó que “agilizará muchísimo los resultados”, en diálogo con El Observador.

Tras una reunión con Cipriani, Lima acordó colaborar con equipos de enfermería, médicos, y mejorar la estructura en las policlínicas del interior del departamento. En Canelones, la comuna ya ofreció su flota de vehículos y está auxiliando al organismo para ayudar a llegar a la población, que presenta otras dificultades por la lejanía entre todas las localidades y complica la logística.