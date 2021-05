ASSE recontrató a funcionarios que habían sido cesados tras el caso Montagno

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) volvió a contratar a funcionarios que habían sido cesados tras el audio en el que el exvocal Enrique Montagno (Cabildo Abierto) hablaba de haber logrado la designación de 135 personas en el organismo. Unos 40 trabajadores habían sido despedidos por una supuesta contratación irregular pero ahora varios de ellos volvieron a sus puestos.

ASSE realizó concursos para ocupar los cargos que habían quedado vacantes y algunas de las personas que habían sido destituidas se presentaron y recuperaron su lugar, según la versión del organismo público.

“Los concursos se hicieron con todos los pasos correspondientes. Hubo casos de gente que cumplió con los mismos y volvieron a cumplir la función”, respondió ASSE a través del equipo de comunicación ante la consulta de El Observador sobre estas recontrataciones.

El Observador intentó comunicarse con el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, con el vicepresidente de ASSE Marcelo Sosa y con el gerente general Eduardo Henderson pero no contestaron las llamadas ni los mensajes.

En diálogo con El Observador, el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos aseguró que la información que maneja es que 17 personas han sido reintegradas a sus lugares de trabajo y otras estaban en proceso de hacerlo. Desde ASSE dijeron no saber el número exacto de personas reintegradas.

Entrevistado este lunes por la diaria se refirió al tema :“Quedó bien claro que no hubo ninguna designación irregular, que es lo que él (Cipriani) dijo en primera instancia; después lo entendió, incluso a algunos pocos que él había separado del cargo los volvió a incorporar, porque se comprobó que todas las designaciones fueron hechas dentro de la normalidad”.

Desde Cabildo Abierto esperan por una disculpa pública del presidente de ASSE que, hasta ahora, no se ha concretado.

Montagno había dicho en la conversación divulgada que había conseguido 135 cargos en ASSE para su partido y que había logrado montar una “estructura gigantesca”. Sin embargo, entendía que el Partido Nacional había "recontra cagado" a Cabildo Abierto en el reparto de cargos.

Esos dichos fueron realizados durante una conversación privada –que fue grabada– con el exmilitante de Cabildo Abierto, Adrián Puppo, y publicada por el semanario Búsqueda el jueves 11 de marzo.

El lunes 15, Cipriani convocó a una conferencia de prensa para anunciar la destitución de cerca de 40 personas que, según dijo, habían sido contratadas de forma irregular o estaban vinculadas de alguna forma a la gestión de Montagno.

Unos 30 contratos, que según Cipriani eran “irregulares”, fueron gestionados a través de la Comisión de Apoyo, que tenía como gerente general a Alén Machado quien había sido designado por Montagno, con el respaldo del directorio. Machado fue cesado junto con su adjunta y también fueron removidos la directora del hospital Ciudad de la Costa, Mercedes Menéndez; la directora del Hospital Saint Bois, Teresa Sanabria, y otros mandos medios designados por Cabildo Abierto.

Diego Battiste

Cipriani fue acusado por Cabildo Abierto de hacer una caza de brujas

Una vez conocida la noticia, desde Cabildo Abierto acusaron a Cipriani de realizar una “caza de brujas” y cuestionaron la investigación administrativa realizada en pocas horas.

Cipriani compareció a principios de abril por este tema ante la comisión de Salud de la Cámara de Diputados y en ese ámbito destacó la figura de Montagno.

“En el trabajo, Enrique Montagno siempre fue una persona muy profesional, logrando buenos aportes dado su conocimiento en organización y específicamente en logística. No queremos que su imagen se vea manchada –esto lo quiero decir entre comillas– "como mafioso" –porque él así lo expresó en un medio de prensa–, porque en realidad no lo es, y no consideramos que lo sea”, dijo según consta en la versión taquigráfica.

Sobre las contrataciones presuntamente irregulares y las posteriores destituciones, fue el diputado de Cabildo Abierto Martín Sodano el que planteó una serie de preguntas sobre el accionar del directorio de ASSE en la destitución de los funcionarios.

Camilo dos Santos

La comparecencia de las autoridades ante el Parlamento fue el 8 de abril

“¿Cómo es posible que usted asevere que las contrataciones tienen carácter irregular y que no cuentan con el aval del directorio, si cada contratación que usted rescinde tiene los documentos que respaldan todo el proceso legal de la contratación?”, cuestionó el diputado y agregó que esos documentos también tienen la firma de la Gerencia General de ASSE.

Cipriani aseguró que la contratación irregular se debió a que “los contratos” están “marcados por directorio”. “¿Por qué se dijo que es pautada por directorio? Porque la resolución de cómo ingresan los funcionarios es marcada por directorio. El pedido pasa por la Gerencia de Recursos Humanos y por la Gerencia General. Estos contratos no tuvieron eso; quedaron solo con la parte de SAME 105 y de ahí ya fueron designados por Comisión de Apoyo”, aseguró.

El Observador accedió a contratos de personas que fueron destituidas tras el caso Montagno que tenían tanto la firma del gerente general de ASSE como de la Gerenta de Recursos Humanos, Lourdes Gervasini.

Tanto Sodano como el senador Guillermo Domenech, también presente en la comisión, cuestionaron que ASSE decidiera cesar al gerente general de la Comisión de Apoyo –el contador Alen Machado- y a su adjunta y no a los responsables políticos del organismo.

“A mi juicio, no me parece que se pueda imputar una irregularidad a funcionarios subalternos sin que por lo menos haya algún grado de responsabilidad de sus jerarcas, que tienen una responsabilidad in vigilando”, cuestionó Domenech.

Gervasini, que era la presidenta de la Comisión de Apoyo por su cargo en Recursos Humanos, fue la que ahora quedó como gerenta de la Comisión de Apoyo y la que, en la comisión, justificó que no se cesaran a responsables políticos.

“El gerente general (de la comisión) es el responsable del cumplimiento de los procedimientos y las normativas que se realizan dentro de la Comisión de Apoyo. Eso quiere decir que si existe un procedimiento, como bien dijo el presidente de ASSE, de cómo se tienen que recibir las propuestas de contratación, es responsable de verificar que se cumpla ese procedimiento y obviamente verificar que exista el financiamiento para dichas erogaciones”, aseguró Gervasini en el Parlamento.

Sin embargo, todos esos procedimientos también cuentan con la firma del gerente general. La Comisión de Apoyo precisa del aval de ASSE para poder asignar los recursos para pagar los sueldos de cualquier alta.