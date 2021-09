ASSE sumará un integrante en el control de la Pérez Scremini en el Pereira Rossell

En el diferendo del pediatra oncológico Gustavo Dufort con la Fundación Pérez Scremini del que informó El Observador, las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) respaldaron a la institución privada y aseguraron en el Parlamento que el servicio que presta no ha decaído pese a que se despidió a este especialista dedicado a los trasplantes de médula.

Un grupo de padres expresó su preocupación por el despido del médico y afirmaron, junto a Dufort, en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que se trató de un “despido arbitrario” y que la atención de la fundación ha decaído desde el alejamiento del profesional. Ese planteo motivó que esta semana fueran convocadas las autoridades de ASSE para brindar explicaciones sobre el episodio.

Dufort asumió luego de concursar en ASSE al cargo de jefe del Servicio de Hematología y Oncología Pediátrica del Pereira Rossell en diciembre de 2018 y fue despedido por la Pérez Scremini en enero de 2020. La fundación es la que dirige el IMAE que realiza los trasplantes. Dufort asumió el cargo que dejó Luis “Ney” Castillo, al cumplir los 70 años. Desde entonces ha denunciado que no lo han dejado ejercer la jefatura, que se trata de un servicio cerrado y manejado por Castillo y que lo despidieron incumpliendo el convenio con ASSE por tratarse del único cargo público de la fundación privada.

Cipriani dijo este miércoles en el Parlamento que la jefatura de Dufort “comenzó con una relación conflictiva”. Además, afirmó que la fundación se maneja por derecho privado por lo que ASSE no puede “decirle nada”. Agregó que el vínculo con la fundación “es fundamental” y que “para ASSE es un orgullo poder contar con la Fundación Pérez Scremini para tratar a todos los niños y adolescentes que padecen patología oncológica”.

Cipriani anunció que se está negociando un nuevo convenio con la fundación. El vicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa, explicó que se sumarán dos representantes de ASSE en el “comité de planificación, articulación y control del servicio de hematooncología pediátrico”, que dirige la Pérez Scremini. Señaló que la propuesta es conformar un comité integrado por un representante de la dirección general, por un representante de la dirección del hospital pediátrico, por el coordinador general del servicio médico de la Fundación y por su gerente general.

Cuando el actual directorio de ASSE asumió, el despido de Dufort no había sido resuelto por las anteriores autoridades y en acuerdo con la directora del Pereira Rossell, Victoria Lafluf, y con el propio Dufort se lo designó adjunto al director del hospital pediátrico, Álvaro Galiana.

Como ya había dicho a El Observador, el jerarca dijo que al darle ese cargo a Dufort lo ascendieron “para que se dedicara específicamente al área hematooncológica pediátrica y siguiera manteniendo el control de los pacientes”. “Lo que ocurre es que hay un mal relacionamiento de él con sus compañeros, con sus colegas, y el resto de la fundación (...) lo he escuchado en los medios públicos que no puede cumplir la función. De hecho, no la cumple. O sea que aquí tenemos otro tipo de actitud que, después, tendremos que valorar en el Directorio de ASSE”, dijo Cipriani.

Sin embargo, Dufourt no puede acceder a los pisos de internación de los pacientes oncológicos pediátricos porque ellos dependen de la fundación, por lo que ASSE lo designó en un cargo y le dio un encargo que la fundación le impide ejercer, dado que fue despedido y tiene el ingreso prohibido.

Por otra parte, Cipriani relativizó la afectación del despido de Dufort en los trasplantes. Afirmó que dentro “de los pacientes que atiende la Fundación Pérez Scremini, el 10% corresponde a la especialidad a la que se dedica el doctor Dufort. El resto son pacientes con otras patologías. Entonces, no es que esto tenga que ver con el funcionamiento de toda la fundación. De hecho, tenemos seis médicos más que están perfectamente formados a nivel nacional e internacional y cuentan con todas las garantías para poder desarrollar la atención”, dijo para mencionar a Ney Castillo y a las doctoras Carolina Pages, Mariela Castiglioni, Magdalena Schelotto, Inés Pereyra y Andrea Incoronato.

En la sesión, las diputadas del Frente Amplio Cristina Lustemberg y Lucía Etcheverry plantearon la importancia de un nuevo acuerdo para “cristalinizar” “porque realmente genera mucha sensación de inseguridad en la opinión pública”. Lustemberg se manifestó dispuesta a “trabajar, a interceder y a seguir el tema buscando la mejor solución” para evitar que las relaciones personales pongan en juego “la calidad de atención de los niños y adolescentes con estas patologías”.

Etcheverry, por su parte, resaltó que “ASSE pueda, efectivamente, fortalecer en su rol rector, como respaldo” del trabajo realizado en el hospital.l