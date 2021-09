Astori dijo que compartía dichos de Lacalle sobre Cuba y Venezuela pero que se equivocó "en el lugar y el ámbito"

El senador del Frente Amplio, Danilo Astori, se refirió a la declaración del presidente Luis Lacalle Pou, que señaló a Cuba, Nicaragua y Venezuela como países donde "no hay democracias plenas". Astori dijo que compartía la apreciación de Lacalle pero que se "equivocó" en "el lugar y el ámbito". "Para nada esa convocatoria incluía un examen de los grados democráticos de América Latina. Creo que equivocó el lugar y el ámbito en el cual hizo en el planteo", dijo en entrevista con Punto de Encuentro en Radio Universal.

"Yo comparto que en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela hay regímenes autoritarios, por supuesto. No hay un sistema político democrático en el sentido estricto de la palabra, sin dudas comparto eso. El tema es que no son las únicas situaciones que en América Latina se pueden encontrar, porque a veces tenemos sistemas democráticos estables, que duran en el tiempo períodos considerables, pero que tienen también desequilibrios que muchas veces los llevan a violar los derechos humanos y a veces no es posible detectarlo", aseguró.

"Si uno se pone a buscar los derechos democráticos de algunos gobiernos de la región, puede incurrir en inexactitudes o injusticias", agregó. "Yo no creo que la denuncia de situaciones de este tipo correspondan a los presidentes de la República, que un presidente en una reunión internacional que tenía fines específicos se ponga a señalar los grados de autoritarismo o de falta de democracia que hay en determinados países, no creo que sea la función de un presidente", afirmó.

"Un presidente tiene que poner mucho el acento en el contenido de la política internacional. Y muchas veces el contenido de la política internacional no pasa por el hecho de que el presidente denuncie ante sus pares situaciones de este tipo", señaló.

Astori dijo que Lacalle se equivocó en el planteo "al punto tal que el anfitrión de la reunión, (el presidente mexicano) Andrés Manuel López Obrador, se retiró apenas escuchó esas cosas de parte del presidente uruguayo, que no había acusado a México de ningún desvío, pero que motivó una molestia muy grande de parte del presidente de la reunión".

En la cumbre de la Celac en la que también tuvo un cruce con el venezolano Nicolás Maduro, el presidente Luis Lacalle Pou mantuvo un duro intercambio con el líder del régimen cubano Miguel Díaz-Canel.

En su intervención inicial, Lacalle Pou dijo que le genera "preocupación lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

"Con el respeto debido, cuando uno ve que en países no hay una democracia plena, no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las propuestas, cuando se encarcela a opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, afirmó el presidente uruguayo.

"Uno de los elementos que impulsa y que es plataforma de la Celac es la democracia. La democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres. El estado más puro del individuo es la libertad. Por eso participar de este foro no significa ser complaciente", añadió.