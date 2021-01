Astori, sobre combate a la pandemia: "No hay que tener miedo de gastar"

El exministro de Economía del Frente Amplio, Danilo Astori, afirmó que el gobierno "tiene que gastar más" para afrontar la crisis que generó la pandemia de covid-19 y "no debe asustarse porque tiene base para hacerlo".

Astori dijo que Uruguay "construyó una fortaleza financiera enormemente sólida que no tiene ningún país de América Latina", y remarcó que "no hay que tener miedo de gastar porque se sabe además que intertemporalmente, y si se está convencido de que estas son las medidas adecuadas, el Uruguay va a tener resultados positivos en un lapso no muy largo de tiempo. Yo creo que nosotros tenemos que actuar con otra mentalidad frente a la situación que estamos viviendo", indicó el senador del FA en entrevista con Informativo Sarandí.

El dirigente remarcó la importancia de otorgar una renta básica de emergencia para las personas más castigadas con la crisis. "Hablamos de 300 mil personas, con US$ 300 mensuales hasta junio. Todo eso insume unos US$ 540 millones aproximadamente", apuntó.

La semana pasada la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche informó que las proyecciones del gobierno indican que el Fondo Coronavirus gastó US$ 625 millones en 2020.

Astori señaló que esa cifra "es insuficiente" y que el gobierno "está privilegiando el resultado fiscal y frena la tarea que se realiza a través del gasto público para encarar este tema que preocupa muchísimo".

"Está basado en una visión de la economía y de la política económica que no compartimos. Nosotros tenemos que tener cuidado en la cuentas publicas y en lo posible trabajar para ir reduciendo el desequilibrio pero hay momentos en que eso no puede transformarse en uno de los principales frenos para atacar la realidad que necesita un gasto mayor", señaló Astori.

Medidas contradictorias

En cuanto a las decisiones sanitarias, Astori dijo que al principio de la pandemia consideró que el gobierno "encaró bien el tema" pero teniendo en cuenta "las últimas decisiones", no estáde acuerdo con las medidas.

"Se toman medidas absolutamente contradictorias con lo que necesitamos", dijo y detalló: "Se aumenta el aforo de los buses interdepartamentales, se establece que la Aduana y Migraciones en los límites con Río Grande do Sul se desplace del Chuy a la Coronilla, con lo que se abren más de 20 kilómetros de movilidad mucho más grande de la que se supone necesitaríamos nosotros".

También se mostró en desacuerdo con la flexibilización que permitió amplificar hasta dos horas el momento de cierre de los locales gastronómicos. "Estamos como invitando a que haya mayor presencia de gente que no respeta las normas que se suelen simplificar en las normas de protocolo", señaló.

Por otra parte, hizo referencia a la última conferencia de prensa realizada por el presidente Luis Lacalle Pou. "Fue una actitud como de 'bueno, esta la ganamos', porque habían bajado dos días las cifras", consideró en relación a las medidas anunciadas.