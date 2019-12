Fernández asume en Argentina entre la incógnita de su pasado y la cautela uruguaya

La asunción este martes de Alberto Fernández como nuevo presidente argentino en lugar de Mauricio Macri abre una incógnita sobre el relacionamiento del peronismo con el próximo gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou, con el antecedente cercano del ciclo kirchnerista que llevó adelante múltiples trabas comerciales a productos nacionales y además tuvo rispideces políticas con la administración del Frente Amplio.

Pese a los antecedentes, la relación entre los nuevos gobiernos de Argentina y de Uruguay, aunque de signo político contrario, cuenta en principio con un par de elementos, al menos, que reforzarían la cercanía entre los dos países. El primer elemento se ubica en el ámbito personal de ambos mandatarios; el segundo, en el esbozo inicial de algunas definiciones políticas en las que hay similitud en los términos aunque, sin embargo, éstos deben pasar la prueba de su aterrizaje en situaciones concretas.

El presidente uruguayo Tabaré Vázquez concurrirá a la ceremonia de traspaso de mando de este martes acompañado de Lacalle Pou, con quien lleva adelante una transición en ciernes que ya tuvo sus primeros cruces.

Por su parte, las reacciones de los diversos operadores económicos uruguayos consultados por El Observador sobre la asunción de Fernández en el país vecino fueron diversas. Mientras los industriales y exportadores mantienen una posición de incertidumbre y de cautela, en el sector inmobiliario existe optimismo por el potencial cruce de capitales argentinos.

Por el lado del comercio, desde junio hasta ahora la relación del tipo de cambio sumada a la recesión económica que vive Argentina llevó a que las exportaciones a ese destino cayeran un 25% con respecto a 2018.

Esta situación en caso de que el nuevo gobierno argentino apueste por una política menos aperturista, aseguraron, puede provocar un agravamiento para algunos sectores de la economía nacional que apuestan a ese mercado.

La gerenta general de la Unión de Exportadores, Teresa Aishemberg, dijo a El Observador que las situaciones de crisis en Argentina nunca son una buena noticia para Uruguay, pero sin embargo “los Fernández han sido muy cautos en especificar las líneas de acción”. “Lo que esperamos es que no se repitan algunas situaciones que se dieron durante el gobierno de Cristina Fernández, cuando las trabas al comercio eran múltiples”, señaló la ejecutiva.

Cristina Fernández será la vicepresidenta de Alberto Fernández, y se espera que sea una figura de peso no solo por su trayectoria política de líder peronista, sino también por su peso en la bancada oficialista en el Congreso.

Ante esta situación “complicada en lo económico y que llevará tiempo resolver”, Aishemberg dijo que se espera “no haya dificultades adicionales a las que ya se están teniendo”.

Durante el mes de noviembre Uruguay exportó hacia el país vecino por US$ 27 millones y en lo que va de 2019 por US$ 289 millones, según datos de Uruguay XXI. En 2018 las exportaciones totales cerrado noviembre fueron por US$ 384 millones, representando alrededor del 4% del total de lo que vende Uruguay hacia el mundo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias del Uruguay, Washington Durán, prefirió esperar a ver qué ocurre, ya que lo que “hay ahora son especulaciones”. Según entiende, la expectativa es esperar a ver qué ocurre en los hechos: "Realmente no hay ninguna base cierta para pensar en que puede pasar”.

“Sabemos lo que paso durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, pero nadie puede decir con certeza que es lo que va a pasar durante el gobierno de Alberto Fernández y dónde va a estar el poder. Esa es la gran duda. Eso puede presentar escenarios bastantes diferentes. Igual hacer predicciones ahora no es serio y por ahora no es mucho lo que se puede hacer”, comentó Durán.

La bilateral

A diferencia de la evidente ausencia de simpatía en el dueto Fernández y Jair Bolsonaro, y sobre todo viceversa, entre el mandatario argentino y uruguayo hay un cruce de mensajes en buena onda.

El mandatario electo uruguayo, además de una cercanía personal con Alberto Fernández que en principio aligera el camino para el entendimiento, subrayó días atrás en una entrevista con En la mira de VTV que mantendría una "equidistancia milimétrica" con los "dos imanes abrasadores" que son Brasil y Argentina, los socios dominantes del Mercosur en cuyas relaciones habría "vaivenes" y más proximidades con uno y con otro según las temáticas: Venezuela, más cerca de Brasil: temas comerciales, más afín a Argentina.

Una posición "milimétrica" que se corresponde con el papel bisagra entre los dos grandes que Uruguay espera desarrollar en el contexto del Mercosur.

En los designados por ambos presidentes para encargarse de la política exterior, Felipe Solá (Argentina) y Ernesto Talvi (Uruguay), prevalece una visión pragmática y hasta desideologizada. "Nos relacionamos con Estados y no con gobiernos, no con afinidades, sino por intereses", confió Talvi al diario El País, y abogó por un Mercosur "moderno y flexible", abierto al mundo y apreció con buenos ojos la apertura brasileña que comenzó, a su juicio, antes de la llegada de Bolsonaro, es decir, en un gobierno de izquierda.

Un cardumen que está viniendo

Para el mercado inmobiliario la situación parece ser completamente distinta a la expresada por industriales y exportadores. En ese sector la expectativa es alta por el eventual el ingreso de capitales desde el país vecino tras el intenso interés que se ha visto desde hace algunos meses.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, Wilder Ananikian, dijo a El Observador que “hay mucha, mucha consulta”, y espera con expectativa lo que pase este martes cuando asuma Fernández y sobre todo el miércoles, cuando ya se divisen algunas de las medidas que tomará el nuevo gobierno argentino.

El empresario sostuvo que desde agosto el interés de los argentinos comenzó “bien” y en las últimas semanas se ha intensificado, con concreciones importantes que se han dado en los últimos 15 días.

“A partir del miércoles va a ser, ahora sí. Es como un cardumen que está viniendo. Muchos están decididos pero están esperando a ver qué pasa”, comentó. A su vez, Ananikian aseguró que se espera haya un muy importante flujo de inversión para Montevideo, e incluso, expresó que en algunos casos ya se está dando negocios con muy buena recepción.

Según consignó Búsqueda este jueves, en octubre se aceleró la captación de depósitos de no residentes por parte del sistema financiero local. El semanario informó que hubo una suba de US$ 135 millones con respecto al mes anterior, llegando al máximo desde agosto de 2017, con un total de US$ 3.070 millones.

En lo que va del año el incremento fue de un 10% y obedece a captaciones netas por parte de bancos y otras instituciones financieras. Aunque los datos sobre la nacionalidad de origen de esas cuentas no está detallada, la coyuntura política y lo que ha ocurrido históricamente hacen suponer que se trata en parte de capitales argentinos.

El enigma de los puertos

Un sector que fue perjudicado durante los gobiernos de Cristina Fernández fue el de la actividad portuaria, que se encontró con trabas varias durante el período pasado y que fueron paulatinamente subsanadas a partir de 2015.

Una de las medidas más duras para el puerto de Montevideo fue la resolución de 2013 que prohibió el trasbordo de mercaderías argentinas en puertos uruguayos.

El presidente del Centro de Navegación, Alejandro González, explicó a El Observador que están atentos a las designaciones del nuevo gobierno argentino, ya que aún restan la nominación de diferentes autoridades en organismos importantes, más allá de que ya se conozcan los ministros.

González señaló que se está en contacto permanente con el Centro de Navegación de Argentina y también con el sector privado, desde donde también se plantean interrogantes en relación al cambio de gobierno en Uruguay.

“Hay que esperar y no anticiparse, ver como entienden ellos el desarrollo marítimo y portuario de la región. Una cosa es que se te impida competir por disposición administrativas y otra cosa que te ganen compitiendo en la cancha, que además esa competencia a la mejora, a ponerle mayor pienso”, argumentó González.

El posicionamiento en la región

Fernández, figura del Grupo Puebla, reunido recientemente en Buenos Aires, pretende reflotar "el progresismo" latinoamericano y ha dado pasos para un acercamiento al gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, a quien ya visitó antes de su asunción. El gobierno saliente de Uruguay trazó con el de México una política compartida en relación al caso venezolano, ¿sustituirá ahora Argentina a Uruguay en esa alianza?

Lacalle Pou, aunque advirtió que a los "dictadores se les llamará dictadores" en clara alusión a Nicolás Maduro, también ha insistido en una política exterior que represente a todo su país y Talvi ha adelantado que se preferirá fortalecer a la OEA que a instituciones multilaterales como el Grupo de Lima, en la que fue muy activa la Argentina de Mauricio Macri pero no participó el Uruguay de Tabaré Vázquez.

Fernández no habla de dictadura en el país caribeño pero si de gobierno "autoritario" — y eso apuntó "es lo peor" que se le puede señalar a un gobierno de origen democrático— y comparte que se hagan elecciones y "con control internacional" para abrir una solución a la crisis venezolana. ¿Explorarán las coincidencias o se mantendrán los bloques establecidos en una situación que luce estancada en lo político y agravada en los social con costoso impacto en toda la región?

En este punto de partida del nuevo gobierno argentino, es una señal positiva la presencia de los mandatarios de Chile, Paraguay y Uruguay (aquí por partida doble, él que se va y él que viene) y de seria atención la ausencia de representación del gabinete de Bolsonaro.