Aumento de casos de covid e inminente confirmación de ómicron: gobierno refuerza estrategia de estimular tercera dosis

En medio de un aumento sostenido de casos de covid-19 y con la sospecha de que la variante ómicron ya está en Uruguay, en el gobierno señalan que la respuesta está al “alcance del brazo” e insisten en la necesidad de que la población se dé la tercera dosis para incrementar la inmunidad contra los embates de una pandemia que vuelve a parecer amenazante. Las recomendaciones de los científicos, mientras tanto, van en la misma dirección.

En el Ministerio de Salud Pública (MSP) están expectantes a los resultados de una serie de estudios del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2, que estarán prontos este martes, y que podrían confirmar la presencia de la variante sudafricana en territorio uruguayo.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo en rueda de prensa este lunes que “hay indicios” de que ómicron ya llegó al país debido al crecimiento brusco de los contagios en los últimos días, y tanto desde la cartera sanitaria como en la Torre Ejecutiva insisten que la estrategia estará enfocada en la campaña de vacunación.

“Dosis de refuerzo, monitoreo y cuidarse”, respondió a El Observador el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, consultado sobre cómo se afrontará el nuevo momento epidemiológico, que Rafael Radi señaló que podría marcar el inicio de una “cuarta fase” en la pandemia. “Creo que los gobiernos tienen que emitir mensajes que sean mucho más claros en términos de que estamos en una situación inestable”, aseguró el excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) en En Perspectiva este lunes.

Durante la última semana se dio un salto en los principales indicadores asociados al coronavirus en Uruguay. El lunes 20 la cantidad de contagiados activos eran 2.866, pero siete días después alcanzan los 4.230. La positividad sobre los test realizados subió; el número de hospitalizados en cuidados intensivos tuvo un leve aumento de 21 a 25; y el p7 del índice de Harvard (que mide la cantidad de casos cada 100 mil habitantes) creció de 8,54 a 12,75.

En este marco el MSP reforzó su campaña de información sobre la vacunación y se alineó detrás de un único mensaje al que defiende como su caballito de batalla. En los últimos días lanzó un nuevo spot donde asegura que “la mejor forma de protegernos” contra el surgimiento de nuevas variantes en el mundo es administrándose la tercera dosis, y también publicó un video con el director general de Salud, Miguel Asqueta, expresándose en la misma dirección.

Dada la situación epidemiológica y amparado en la recomendación de la CNAV y el grupo Ad Hoc, el @MSPUruguay exhorta a la población a suministrarse la tercera dosis de la vacuna contra covid-19 como la medida mas efectiva para frenar el avance de la variante Ómicron en el país. pic.twitter.com/sGdAbX5XYe — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) December 27, 2021

Además, el ministro Salinas insistió, tanto a través de las redes sociales como en conversaciones con la prensa, que la alternativa para frenar el avance de la variante sudafricana es la vacuna de refuerzo. “Queremos ser muy enfáticos en que lo único que mejora la performance frente a ómicron es contar con una tercera dosis”, dijo el secretario de Estado.

Hasta ahora un 78% de la población se dio la primera dosis y un 75%, la segunda, mientras que el porcentaje de personas que han recibido la vacuna de Pfizer como refuerzo está en un 42%, según los datos del monitor de vacunación del MSP. A pesar de estar lejos de las dos primeras, es uno de los índices más altos en el mundo.

El promedio es inferior sobre todo en la población más joven, donde un 35% de las personas de entre 20 y 24 años recibieron la inyección de refuerzo, seguido por el rango de entre 25 y 34 años, donde el número es de 45 cada 100.

El objetivo del gobierno es que, a nivel general, la tercera vacuna alcance los mismos guarismos que en el esquema inicial de vacunación, confirmó Salinas, aunque por ahora no se ha discutido en el seno de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación (CNAV) que la dosis de refuerzo pase a ser parte del cuadro básico de inmunización, según pudo saber El Observador.

El porqué científico

La exhortación para vacunarse no es solo de las autoridades del gobierno, sino también de los científicos que siguen de cerca la marcha de la pandemia. Aunque Uruguay se encuentra en una situación privilegiada respecto a otros países, los expertos recalcan al unísono que no hay que bajar la guardia, insisten en el hecho de que la pandemia no terminó y subrayan la importancia de la tercera dosis.

La encargada de la Unidad de Inmunizaciones del MSP, Graciela Pérez, dijo a El Observador que ante la llegada de la variante sudafricana es “fundamental” que quienes no se han dado la tercera dosis, lo hagan en el corto plazo. “Es muy importante que la gente se adhiera a las medidas de protección y que se vacune”, señaló Pérez.

En el mismo sentido, la viróloga de la Facultad de Ciencias e integrante de la CNAV, Adriana Delfraro, llamó a “no dormirse en los laureles” y explicó que lo normal es que con el paso del tiempo la capacidad de inmunización de las vacunas vaya disminuyendo, por lo que la tercera dosis es clave para reforzar la protección contra el virus.

“Se vuelven a estimular los anticuerpos y aunque no sean totalmente neutralizantes, por una cuestión de cantidad colaboran y ayudan a que, como mínimo, tengas una infección más leve”, señaló la experta a El Observador sobre los beneficios de darse la inyección de refuerzo.

Además, aclaró que el hecho de que la respuesta baje con el transcurrir de los meses “no quiere decir que las vacunas sean malas” y subrayó que ya hay evidencia de que reforzar la protección con vacunas de características distintas, como en caso de las dos primeras de Sinovac y la tercera del laboratorio Pfizer, puede generar “mejores respuestas en el organismo”. “No es algo que se haya visto por primera vez ahora, es algo que se conoce de la vacunología en general”, señaló Delfraro.

Ómicron y la lejana "ilusión" de la inmunidad de rebaño

La evolución de la pandemia está atada ahora, en buena medida, al surgimiento de nuevas variantes y al comportamiento que estas puedan tener para replicarse y contagiar. Delfraro explicó que “seguirán apareciendo” mutaciones, como pasa con otras enfermedades, por lo que habrá que acostumbrarse a las letras del alfabeto griego que bautizan a las cepas.

Sobre las características de ómicron, la experta explicó que tiene “una transmisibilidad bastante alta”, pero la buena noticia es que no se le ha visto demasiado impacto en el número de casos graves, hospitalizaciones y muertos.

Sin embargo, llamó a que, si se confirma su presencia en Uruguay, “no hay que decir que acá no está pasando nada” porque aunque la alta circulación del virus no se traduzca en enfermedades graves en términos generales, “es otro cantar” en el caso de personas mayores, inmunodeprimidos, pacientes oncológicos, entre otros, señaló Delfraro.

Pese a que la evolución de la pandemia es incierta para las próximas semanas y aún es pronto para hacer pronósticos sobre qué puede ocurrir, lo cierto es que aquel concepto de “inmunidad de rebaño” del que tanto se habló meses atrás como el gran objetivo quedó ahora en un segundo plano.

“Fue una ilusión que al principio se pensó”, dijo la viróloga que explicó que “en la medida de que las vacunas no son totalmente esterilizantes, tendríamos que tener porcentajes muchos más altos de vacunados y no tener ingresos de variantes que escapen mínimamente a la neutralización”, algo que con las fronteras abiertas y una movilidad similar a los niveles prepandemia parece bastante improbable.

“Creo que la inmunidad de rebaño está bastante lejos; por cómo está el mundo yo lo veo muy complicado”, sentenció Delfraro.