Autoridades de Rivera solicitan al gobierno que colegios terminen antes las clases

Las autoridades de Rivera se reunieron durante dos horas este miércoles en el marco de la primera reunión del Comité de Emergencias con el flamante intendente, Richard Sander. Entre los planteos que fueron elevados al Ministerio de Salud Pública, está la posibilidad de que colegios adelanten la finalización de sus cursos, según contaron a El Observador participantes del encuentro.

El Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) avanzará en la gestión y ahora el tema estará en manos del ministro Daniel Salinas y del presidente del Codicen, Robert Silva. La reunión se produjo ante el aumento de casos de coronavirus que mantienen en alerta a Rivera, que está en zona de riesgo naranja, según la escala de Harvard que toma como referencia el gobierno nacional.

El director departamental de Salud, Carlos Sarries, dijo en conferencia de prensa que pretenden medidas diferenciadas para Rivera, departamento que tiene 650 personas en cuarentena por 14 brotes en centros del Ejército, restaurantes, heladerías, centros religiosos, free shops, gimnasios, centros educativos (Primaria y Secundaria), y la salud.

Salud Pública está realizando entre 70 a 100 tests diarios, en promedio. Hay cuatro personas internadas, una en CTI de ASSE y las restantes en mutualistas. Según el reporte de este miércoles, el departamento acumula 106 casos activos, luego de los 12 nuevos.

Las fuentes indicaron que en la reunión se analizó lo que se viene haciendo y qué otras medidas se pueden implementar. Se decidió comenzar una campaña publicitaria en medios masivos, en fin de concientizar a la ciudadanía para evitar aglomeraciones, reuniones y fiestas. En ese sentido, Sander dijo: “para salir de esto necesitamos que todos pongan su granito de arena. Que si no tenemos que salir, no salgamos; si salimos, que sea con el tapaboca y respetando las distancias; que no ingresemos a (Santana do) Livramento si no es necesario. Las fiestas las vamos a tener que correr al año que viene cuando no esté la pandemia”.

“En todo el rastreo y lineamiento de hilos epidemiológicos, encontramos en la inmensa mayoría, que surge de algún positivo en Santana do Livramento. Y eso es lógico por la integración”, dijo Sarries.

“Nos preocupa el aumento vertiginoso de casos de covid-19 que han surgido en nuestra ciudad. Vemos una disociación por parte de la comunidad. No vemos una adhesión”, enfatizó. Por eso, pidió compromiso y responsabilidad a la sociedad. Se reforzarán los controles, mientras se esperan las medidas que pueda anunciar el gobierno desde Torre Ejecutiva el próximo 18 de diciembre.

Las autoridades brindaron una conferencia de prensa a la salida de la reunión, en el edificio comunal, en la que hicieron hincapié en que los jóvenes no vayan a gimnasios de Santana do Livramento, ya que si bien se restringieron en Uruguay, del otro lado de la frontera siguen habilitados. El director del Cecoed, Gustavo Guedes, afirmó a El Observador que “del otro lado sigue la vida normal”. Añadió: “nosotros cerramos gimnasios, evitamos aglomeraciones, y del otro lado hacen todo lo contrario. Entonces los riverenses pasan la línea divisoria caminando y todo lo que no pueden hacer en Rivera, lo hacen del otro lado”.

Las autoridades buscan mejorar la comunicación con sus pares de la ciudad brasileña, luego de un acuerdo binacional que tuvo buen resultado las primeras semanas, pero luego no prosperó. Sarries dijo que se buscará “reflotar” el trabajo entre ambas ciudades, en un contexto donde están asumiendo nuevas autoridades del lado brasileño. “Todo eso no hace fácil la integración de equipos de dos países que tienen distintas realidades, distintos enfoques”, dijo.

La intendencia tiene previsto una mayor integración y trabajo en conjunto por la llegada de ómnibus procedentes de Brasil. “Tenemos un gran trabajo por delante y sabemos que existe la voluntad por parte de nuestros hermanos brasileños de materializar y llevar a cabo ese trabajo”, expresó el intendente.

Fue la primera reunión que el Cecoed mantiene con Sander, que asumió a fines de noviembre. Varias de las instituciones y organismos que participaron presentaron una puesta a punto de sus trabajos. También se presentó un informe de coordinaciones de migrantes, tema que también está en consideración. La línea es reforzar todas medidas que decretó el gobierno nacional, sobre todo debido a las reuniones clandestinas que se identificaron y se puso en conocimiento a la Fiscalía.

El Comité de Emergencias está en sesión permanente y las reuniones son semanales. Previo a esa instancia, Sarries se reunió con el ministro Salinas en Montevideo para hacerle un análisis de la situación sanitaria. “Si no seguimos apretando, esto se va al carajo”, sostuvo Guedes.