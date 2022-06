Avión iraní: García defendió decisión "certera" tomada en cuatro minutos y reveló un dato "llamativo" que conoció después

El celular del ministro de Defensa, Javier García, sonó a las 14:07 horas del miércoles 8 de junio. Lo llamaba Luis Alberto Heber, ministro del Interior, con un dato importante y urgente: los servicios de inteligencia paraguayos le habían advertido sobre los antecedentes de un Boeing 747 de la empresa Emtrasur que se dirigía a Uruguay.

El mensaje, según transmitió Heber en esa corta conversación, indicaba que la firma venezolana tenía conexiones con Irán y que tanto la aeronave como parte de tripulación, con origen en ambos países, tenían antecedentes de haber desarrollado tareas de apoyo logístico a organizaciones como la Guardia Revolucionaria de Irán y la Fuerza al-Quds, consideradas “terroristas” a nivel internacional.

La charla entre Heber y García duró tres minutos con cuarenta y cinco segundos. Al cortar, el ministro de Defensa se comunicó con el jefe de la Fuerza Aérea, Luis De León, al que le ordenó prohibir el ingreso de ese avión al espacio aéreo uruguayo. Lo que vino después ha ocupado días enteros en los medios de comunicación de la región: la aeronave retornó a Argentina, donde se retuvieron los pasaportes a los tripulantes y se inició una investigación judicial que continúa hasta hoy.

Este lunes, convocado en el Parlamento por el Frente Amplio, García definió su decisión como “certera y acorde” y reveló nuevos detalles sobre la peripecia del misterioso avión –detalles que a su juicio no hacen más que reforzar la actuación de las autoridades uruguayas–.

El relato

García pidió y obtuvo la declaración de reserva sobre parte de la sesión de la Comisión de Defensa del Senado, para leer en forma íntegra el informe de la inteligencia paraguaya que, según dijo, fundamenta íntegramente la decisión del gobierno uruguayo.

“Había información que alertaba sobre ese avión y sus antecedentes, de que había servido como apoyo logístico para movimientos y organizaciones terroristas”, afirmó poco después en rueda de prensa. Esas organizaciones, agregó. “sembraron el terror y la muerte muy cerca de nosotros”. García se refería al atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, o la voladura de la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

Pero el ministro aportó allí otro tipo de elementos que a su juicio refuerzan la postura oficial, y que no eran conocidos por las autoridades al momento de tomar la decisión.

El plan de vuelo presentado por la tripulación, explicó García, tenía características “muy llamativas”. En particular porque, minutos antes de partir desde Buenos Aires a Uruguay, la compañía solicitó extender su permanencia en el país.

Originalmente, el avión había pedido repostar tres horas en territorio uruguayo para cargar combustible, y señalaba que particiría nuevamente a las 20 horas del 8 de junio.

Sin embargo, a último momento, pidió permanecer en suelo uruguayo hasta las 16 horas del día siguiente. El motivo que adujeron desde la compañía fue “la necesidad de descanso de la tripulación”.

“Este pedido es llamativo” señaló García, al señalar que la nave había estado los dos días previos en Buenos Aires, durante los cuales sus tripulantes “se alojaron en un hotel”. El viaje desde la capital argentina, remarcó, no insume más de treinta minutos. “Da la impresión que el motivo aducido no parece ser muy confiable y mucho menos aceptable”, señaló. El ministro recordó que a nivel internacional se considera que una tripulación debe descansar en tierra luego de doce horas de vuelo. “Cruzar el río de la Plata no puede servir como argumento para extender 24 horas la permanencia en el país”, dijo.

Otro detalle “llamativo”, según García, es que el avión adelantó quince minutos su salida de Buenos Aires, que estaba marcada para las 15 horas del miércoles 8. Sin embargo, comenzó su vuelo a las 14:45 horas.

El ministro dijo que volvería a actuar de la misma manera ante “cualquier circunstancia en que quede planteada una sospecha de amenaza a la seguridad nacional y de los uruguayos”. También dijo que el Ejecutivo debía de actuar en consecuencia, en relación a obligaciones constitucionales y legales desde el punto de vista internacional.

El diálogo en pleno vuelo

Otro de los detalles revelados por el ministro en la comisión fue el registro del diálogo entre el avión de Emtrasur y el Control de Tránsito Aéreo nacional. Además de notarse cómo los encargados le negaban el permiso de ingreso al espacio aéreo, García destacó el tono “absolutamente normal” de la conversación. El ministro rebatía así las críticas que llegaron desde el gobierno venezolano.

Ante versiones sobre la no autorización de ingreso al espacio aéreo uruguayo del vuelo de Emtrasur, el ministro @JavierGarcia_Uy presentó en el @SenadoUy el audio de la comunicación entre la aeronave y Control de Tránsito Aéreo.

Reproducir el audio.https://t.co/1lXl0vEiot pic.twitter.com/rqIkOeLe9I — MDN Uruguay (@MDN_Uruguay) June 20, 2022

El presidente de ese país, Nicolás Maduro, rechazó la semana pasada el " irresponsable manejo que ofreció la autoridad aeronáutica del Uruguay, al revocar el permiso de sobrevuelo otorgado mientras que la aeronave se encontraba en el aire (...) para hacer su escala técnica de abastecimiento", según detalló un comunicado de la Cancillería venezolana. La tripulación, continúa el escrito, "se vio obligada a retornar inmediatamente hacia el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, no contando con el combustible reglamentario, poniendo en grave riesgo la vida de la tripulación".

García rechazó estas afirmaciones. Según la información que aportó, a la aeronave le quedaba el triple del combustible necesario para volver a Buenos Aires que, por otra parte, era la terminal aérea de alternativa planteada en su propio plan de vuelo.