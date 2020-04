El consultor Enrique Baliño no para durante este período de crisis desatada por la llegada del coronavirus. Dice que ahora trabaja las 24 horas del día. "No paro, porque cuando no estoy haciendo algo de la empresa, estoy ayudando a alguien para que todos salgamos de esta situación lo antes posible. El que pase la cuarentena mirando Netflix, no entendió nada”, fueron las primeras palabras del fundador de Xn Partners, Enrique Baliño, ante el llamado de Café y Negocios.