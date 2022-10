Balón de Oro 2022: el francés Karim Benzema y la española Alexia Putellas ganan el principal reconocimiento individual del fútbol

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema ganó el Balón de Oro 2022 al mejor jugador del mundo este lunes, mientras que la mediocampista española del Barcelona Alexia Putellas obtuvo el premio femenino por segunda vez.

Getty Images Karim Benzema jugó un papel fundamental en la carrera del Real Madrid hacia el título de la Liga de Campeones la temporada pasada.

Y es el primer jugador francés en ganar el trofeo desde Zinedine Zidane, quien se hizo con él en 1998, y el quinto después de Raymond Kopa, Michel Platini y Jean-Pierre Papin.

"Este premio que tengo delante me llena de orgullo. Cuando era pequeño era un sueño de niño. Nunca me rendí. Todo es posible", dijo Benzema sobre el escenario de la ceremonia.

"Hubo un período difícil cuando no estaba en el equipo francés, pero nunca me di por vencido. Estoy muy orgulloso de mi viaje hasta aquí. No fue fácil, también fue un momento difícil para mi familia".

Benzema se impuso al polaco Robert Lewandowski, al senegalés Sadio Mane y al belga Kevin De Bruyne. El año pasado el premio lo ganó el argentino Lionel Messi. Lo hizo ganó por séptima vez, un récord.

Getty Images La mediocampista española del Barcelona Alexia Putellas obtuvo el premio femenino por segunda vez.

Segundo balón consecutivo para Putellas

Por su parte, Putellas ganó el Balón de Oro femenino por segundo año consecutivo, superando a la estrella de la victoria de Inglaterra en la EURO Femenina de la UEFA 2022, Beth Mead, y a la australiana Sam Kerr.

Putellas, quien también fue nombrada Mejor Jugadora de la FIFA a principios de este año, fue la máxima goleadora de la Liga de Campeones la temporada pasada con 11 goles y anotó 18 en Primera División.

La jugadora dijo que espera regresar de una grave lesión en la rodilla antes del final de esta temporada. Sin embargo, se niega a discutir su futuro con la selección española. La lesión ya le hizo perderse la Eurocopa en Inglaterra en julio.

"La rodilla está bien. Solo necesito concentrarme en recuperarme y si todo sale como espero, y como esperan los médicos y mi club, espero volver a jugar esta temporada", afirmó.

El premio fue otorgado en una ceremonia repleta de estrellas en el Teatro Chatelet, en el centro de París.

