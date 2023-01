Banco Central mantuvo sanción que aplicó al Hipotecario durante 2022

El Banco Central (BCU) decidió mantener una sanción aplicada al Banco Hipotecario (BHU) por debilidades constatadas en años anteriores. Algunas fueron en la falta de implementación de controles mínimos en algunas áreas del organismo. El BHU impugnó la decisión pero la autoridad monetaria no hizo lugar al recurso presentado.

En agosto de 2022, la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU comunicó al Hipotecario los resultados de un seguimiento a la última evaluación integral que le había realizado.

En la resolución enumeró una serie debilidades que se habían detectado. Mencionó que el BHU continuaba sin implementar el monitoreo de usuarios con privilegios especiales de los distintos aplicativos y revisiones rutinarias de privilegios de usuarios para todos los aplicativos de la institución y que no se realizaba control y monitoreo de las actividades de los administradores de bases de datos.

También que no se habían implementado controles mínimos por parte del área de Seguridad de la Información en su rol de segunda línea de defensa, en cuanto al análisis de vulnerabilidades y fugas de información, ni tampoco medidas tendientes a restringir o control los movimientos de cuentas propias de empleados o personas vinculados a ellos.

La Superintendencia aclaró que por ser el BHU una entidad pública estatal, en muchos casos la implementación de acciones o directivas estaba limitada por su propia condición, cuando no por aspectos presupuestales o limitaciones propias del derecho público bajo el cual opera.

En consecuencia, añadió, los estándares mínimos de gestión no pueden ser aplicados de la misma forma o con la misma celeridad que una institución de derecho privado.

Indicó que la sanción que se le pretendía aplicar al BHU tenía dos causas. Por un lado, incumplimientos asociados a seguridad informática y controles. Por otro, que las acciones de la institución no habían verificado avances significativos en el pasado.

Por tanto, determinó una sanción al BHU por 162.500 Unidades Indexadas ($ 908,895 a valor actual). El BHU impugnó la resolución con la multa.

En una nueva resolución, esta vez de enero de este año, la Superintendencia de Servicios Financieros señaló que las explicaciones recibidas no eran de recibo. Entre varias consideraciones expresó que “no basta con la presentación de planes de acciones con propuestas de mejora para tener por subsanadas las observaciones realizadas reiteradamente por el supervisor, sino que deben acompañarse de la implementación de manera efectiva para la erradicación de los problemas advertidos, lo cual no fue contemplado por la entidad”.

Expuso que “ a raíz de lo señalado en los descargos respectivos respecto a los hallazgos realizados en oportunidad de la actuación inspectiva, cuestionando los mismos o relativizando su entidad, se reexaminaron los informes respecto a las debilidades detectadas en la institución, manteniéndose las conclusiones alcanzadas”.

La resolución señaló que la cuantía de la sanción constituye una potestad discrecional de la administración, debiendo tener relación razonable con la infracción atribuida. Complementó que se consideró la falta de antecedentes de la institución, porque si existiera reincidencia provocaría una sanción más importante.

Añadió que no se advirtieron razones de mérito no de legitimidad que ameriten la revisión de la sanción aplicada.

Por tanto, no hizo lugar al recurso de revocación impuesto por el BHU y mantuvo la sanción de 162.500 Unidades Indexadas.

La respuesta del BHU

La presidenta del Banco Hipotecario, Casilda Echevarría, dijo a El Observador que el BCU tiene como cometido, entre otros, ser el organismo regulador de los bancos, y como tal tiene una actividad de tutela y sus sugerencias u observaciones no siempre refieren a incumplimiento de normas bancocentralistas. Añadió que también colabora en el mejoramiento sistemático de procesos en la alineación de sus instituciones regulados a cumplir estándares de gestión.

Recordó que el organismo realizó una serie de observaciones a la gestión del BHU y consideró que no había tenido una evolución suficiente en algunos aspectos de su accionar. Sin embargo, aclaró la jerarca, en otros aspectos hubo coincidencias en que hay un margen de mejora continua.

“Sin perjuicio de lo anterior, no siempre coincidimos, razón por la cual hemos impugnado en parte la resolución. La Superintendencia de Servicios Financieros mantuvo la multa y ahora quedó franqueado el recurso jerárquico para ante el Directorio del BCU”, indicó.

“Es muy importante expresar que de ningún modo está afectada la seguridad de nuestras cuentas o la protección de los datos personales de nuestros clientes”, sostuvieron desde el banco.

Por tanto, no compartió la sanción impuesta. “La mejora continua es una conducta prioritaria del BHU, como lo es el buen relacionamiento interinstitucional. Es un trabajo permanente y un objetivo prioritario; ese es el camino que el BHU está recorriendo. Frente a los clientes: seguridad. Y en la interna: mejoramiento de procesos y calidad de datos”, concluyó Echevarría.