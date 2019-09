Bancos en Argentina respondieron a fuertes retiros de dólares

La baja de reservas del Banco Central de Argentina (BCRA) es una de las altas preocupaciones del gobierno de Mauricio Macri por estas horas. Luego de que se fueran más de US$ 12.700 millones sólo en las tres semanas que se sucedieron desde las primarias, el primer día hábil de setiembre comenzó con una nueva contracción en las arcas del Central de más de u$s 900 millones. En el debut de las medidas, los bancos respondieron a los fuertes retiros de dólares.

Puntualmente,se buscaron desactivar temores que llevaron a los ahorristas de nuevo a agolparse el lunes en la puerta de los bancos para retirar sus depósitos. De hecho, el punto más fuerte de las medidas cambiarias anunciadas el domingo apunta a llevar tranquilidad a los ahorristas argentinos, luego del éxodo de US$ 4.760 millones de las cajas de ahorro en dólares de los bancos que se registró en tan sólo trece días hábiles tras la derrota ocialista en las primarias.

"Llevar tranquilidad a los clientes", fue la principal directiva que bajó el BCRA a las entidades de sistema financiero local en la reunión de emergencia que se organizó el domingo a la tarde. Para esto,se acordó extender el horario de atención en las sucursales y los bancos se comprometieron a hacerse de billetes para poder satisfacerla demanda de los ahorristas en los próximos días.

El lunes, en conferencia de prensa, el presidente del BCRA, Guido Sandleris, remarcó que el nuevo paquete de medidas cambiarias "de ninguna manera afecta la plena libertad de los clientes para extraer pesos y dólares de las cuentas bancarias para todos,sean personas humanas o jurídicas".

AFP

El banquero central dijo que el funcionamiento delsistema nanciero es "destacable" y explicó: "Hace más de 15 años el Banco Central estableció regulaciones que limitaban fuertemente la exposición de los bancos alsector público y dividió al sistema bancario en dos segmentos: uno en dólares y otro en pesos, casi completamente aislados en la práctica". Sandleris aseguró que por esta reglamentación los niveles de liquidez de los bancos argentinos "son mucho más elevados que los estándares internacionales".

Puntualizó: "Este es un ejemplo de los consensos básicos que sí hemos sabido construir y que protege a los ahorristas" y a la vez, aseguró: "A pesar de la volatilidad de los últimos días, elsistema nanciero está sólido. En el segmento en dólares, aproximadamente de los depósitos están resguardados en el Banco Central, disponible enteramente para las entidades, y el resto está como liquidez en los bancos o prestado a exportadores,sin riesgo cambiario".

Las afirmaciones de Sandleris llegan luego de tres días de fuertes retiros de depósitos en dólares. Aunque el último dato disponible es del jueves pasado, al día siguiente del anuncio del Ministro Lacunza sobre el "reperfilamiento de la deuda",sólo ese día el goteo de los depósitos dolarizados se aceleró y alcanzó US$ 810 millones. Todavía restan conocerlos movimientos del viernes pasado, previos a los anuncios del cepo light y los del lunes, aunque por los movimientos en las reservas,se estima que pueden haberseguido en caída.

Sandleris reconoció que el lunes fue "un día atípico": no hubo cotización de referencia por el feriado del Día del Trabajo en los Estados Unidos, y además hubo pocas operaciones en los bancos, que se tuvieron que adecuar a contrarreloj a las medidas que el Banco Central les impuso el domingo. Pero aún así, el titular del BCRA festejó que el peso se apreció "en todos los mercados",sin que la entidad que preside hiciera "ningún tipo de intervención".

Sin destinar dólares para calmar la cotización, las reservas del Banco Central igual cayeron. Se fueron en el primer día hábil de setiembre US$ 954 millones, para totalizar unos US$ 53.144 millones. Fuentes del BCRA explicaron que buena parte de esos US$ 900 millones se fue de las arcas del Central para satisfacer"en forma precautoria" la demanda de liquidez de los bancos, que buscan tener billetes disponibles para atender las inquietudes de sus clientes.

(Cronista - RIPE)