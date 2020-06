Barbra Streisand convirtió a la hija de George Floyd en accionista de Disney

Tras la muerte de George Floyd en manos de policías de la ciudad de Minneapolis, su hija de 6 años, Gianna Floyd, se convirtió oficialmente en accionista de Disney. Fue la actriz y cantante de 78 años, Barbra Streinsand, quien le regaló acciones de la compañía de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo.

La noticia se dio a conocer luego de que la niña publicara un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram, que ya supera los 72 mil seguidores. Junto a fotos en las que muestra la carta que le envió Streinsand y el cerificado de Disney que recibió por correo, Gianna escribió: "Gracias Barbra Streisand por el regalo. Ahora soy accionista de Disney gracias a ti".

Además, en la publicación de la niña se incluyó una foto con las dos copias de los álbumes de estudio My Name Is Barbra (1965) y Color Me Barbra (1966) de la reconocida estrella estadounidense.

Si bien no es de público conocimiento cuántas acciones recibió la niña, distintos medios internacionales explican que el rendimiento a largo plazo es muy positivo. A modo de ejemplo, la cadena estadounidense CNBC, explicó en un artículo del año pasado que una inversión de 1,000 dólares en Disney en 2010 valdría más de 4,600 dólares desde febrero de este mismo año. Y, según Business Insider, las acciones de Disney cuestan unos USD 120 actualmente.

Además de Streisand, otras figuras reconocidas del mundo del espectáculo estadounidense se preocuparon por el futuro de Gianna. Kanye West comunicó hace algunos días que costearía los estudios universitarios de los familiares de Floyd y de otros dos afroamericanos asesinados por la policía, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor, bajo la creación de un fondo de dos millones de dólares. Aunque en el caso de la pequeña de 6 años, el gesto del rapero podría no ser necesario dado que la Universidad del sur de Texas le envió una oferta para becarla allí.