Barcos formaron un embalse que inunda Carmelo

Las tres embarcaciones que este sábado dañaron el puente de Carmelo, formaron un embalse en el arroyo de las Vacas, lo produjo que parte del barrio San José se inunde, indicó la encargada de comunicación y logística del Comité de Emergencia, Ivelice Careac. Al momento el agua subió un metro y medio, lo que afectó a media cuadra del barrio San José, y según dijo se espera que por lo menos hasta esta noche el agua continúe creciendo producto de las lluvias que bajan de los campos en torno al curso de agua.

Según la responsable de comunicación del Comité de Emergencia, al momento hay unas 20 personas que debieron ser evacuadas y que se encuentran en refugios del departamento, al tiempo que dos familias descansan en un club social de la ciudad porque sus viviendas se vieron afectadas por la crecida del arroyo.

Cereac explicó que la posición en la que quedaron las embarcaciones formó “una represa de barcos”.

La rotura del emblemático puente dejó a esta ciudad de 18 mil habitantes prácticamente aislada. Ocurre que la mayoría de los ingresos a Carmelo están cortados producto de las intensas lluvias de los últimos días, y solo el puente Camacho, que conecta Colonia Estrella con Nueva Palmira, permite el ingreso de vehículos, aunque solo autos, motos y camiones de hasta cinco toneladas.

Por el momento, el puente de Carmelo, que quedó torcido por el impacto de los tres barcos, solo puede transitarse a pie de 5 de la mañana hasta las 20 horas, al tiempo que permanece cerrado en la noche. La Armada, por su parte, dispuso una lancha que permita cruzar el arroyo por razones de trabajo o salud, durante la noche.

Cereac explicó que producto de la rotura el barrio Centenario quedó aislado del centro de la ciudad, donde se encuentran los servicios básicos. “Al barrio Centenario lo teníamos a 80 metros. Ahora las personas tienen que hacer 14 kilómetros para llegar a la ciudad. Policlínica, liceos, todo lo queda más lejos”, detalló.

“Estamos en un estado de preocupación y emergencia, porque el puente es lo que nos da un tránsito rápido en la ciudad. Es una situación difícil porque se está armando un embalse, y porque se rompió un símbolo de Carmelo”, dijo Cereac.

Insultos contra Rossi

El malestar que produjo la rotura del puente se hizo sentir este lunes, cuando el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi visitó la ciudad. Luego de hablar con vecinos y autoridades de la zona recibió los insultos de un grupo de personas que se acercaron al puente para manifestar su descontento.

Los vecinos le reclamaron al ministro haber llegado tarde a dar respuestas, dado que varias personas quedaron aisladas y sin posibilidad transportarse de un lado al otro del arroyo Las Vacas, que divide la ciudad, desde la mañana del sábado.



"Acá pasó algo que no estaba en ningún plan", dijo Rossi tras ser cuestionado por Carmelo Portal y agregó: "Este tema nos preocupó tanto que hasta tenemos en la ley de Rendición de Cuentas un artículo para tratar de abordar esa concentración de chatarra que se había dado en la zona de Maffoni (ex astillero). Lamentablemente la ley entra en vigencia el 1º de enero y esto sucedió unos días antes".

"Yo estoy acá porque me siento responsable", sostuvo. "Alguien va a pagar por esta responsabilidad, porque no se puede salir impune generando situaciones de riesgo para toda la población y después no aparecer por ningún lado; y acá asumo mi responsabilidad", finalizó.

Los barcos abandonados son un problema de larga data en varios puntos del país –incluso en el Puerto de Montevideo. Al fundirse o cerrar las empresas que los utilizan suele suceder que queden abandonados.

Los procesos legales en que quedan envueltos impiden al Estado hacerse cargo de las naves en el corto plazo. Desarmarlas para vender sus partes tampoco parece ser un negocio atractivo y muchas veces extraerlas supone un costo alto que nadie quiere asumir. Los barcos terminan entonces convirtiéndose en chatarra que contamina los cauces con aceites y combustibles.