BCU dice que suba de depósitos del Bandes es parte de su operativa regular

Los depósitos de los no residentes del Bandes Uruguay treparon fuerte el año pasado. De $ 1.516 millones (unos US$ 52,7 millones) al cierre de 2017, a $ 3.168 millones en 2018 (US$ 97,8 millones), lo que arrojó un incremento de unos US$ 45 millones. Además, el número de clientes con depósitos superiores a los US$ 250 mil, pasó de 27 en 2017 a 44 al cierre del año pasado. Los datos surgen del boletín informativo que publica el Banco Central del Uruguay (BCU).

“La variación de depósitos y obligaciones con el sistema no financiero no residente y del número de clientes, planteada en la pregunta, responde a la operativa regular de banco Bandes Uruguay SA durante el período referido", informó el Departamento de Comunicación del BCU ante una consulta de El Observador.

Según se desprende del balance auditado del 2017 presentado ante el BCU, prácticamente la totalidad de las obligaciones por intermediación financiera (casi 70%) del Bandes Uruguay con no residentes (empresas y personas) está concentrada con clientes radicados en Venezuela. El restante 30% se distribuye entre Argentina, Panamá y Ecuador, Nicaragua, Italia, Portugal, Islas Vírgenes, entre otros. Si ese patrón se repitió en 2018 -como parece ser el escenario más lógico-, el incremento de los depósitos de no residentes debió provenir en su mayoría desde el país caribeño. Además, el perfil del Bandes Uruguay no es el de captar clientes no residentes por fuera de su país de origen, como quizás sí pueda tener otro banco privado de la plaza financiera.