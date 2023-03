BCU elaboró proyecto para ampliar el acceso al mercado de futuros de tipo de cambio

El Banco Central (BCU) colocó en consulta pública una propuesta que amplía el conjunto de empresas que acceden al mercado de futuros de tipo de cambio. Según la autoridad monetaria, la instrumentación de ese proyecto permitirá avanzar en la finalidad de otorgar una mayor transparencia y profundidad a este mercado.

El documento, elaborado por la Gerencia de Política Económica y Mercados, explica que en particular el tipo de cambio flotante y la volatilidad de los mercados internacionales refuerzan la necesidad de fortalecer la gestión de riesgos y así lograr una mayor eficiencia en la asignación de recursos. Indica que esto permite la creación de valor para todas las partes interesadas (accionistas, empleados, clientes y reguladores) al lograr mayor estabilidad en los resultados financieros.

Añade que si bien el mercado OTC (informal) se vino desarrollando por el ingreso de empresas públicas, también se entiende necesario avanzar en el desarrollo del mercado de cambio a futuro en ámbitos de negociación formal de manera de dinamizarlo y darle mayor profundidad ampliando el espectro de las entidades que puedan estar autorizadas a participar por cuenta propia.

El BCU estableció dos categorías para las personas jurídicas que aspiren a participar en el mercado de cambios a futuro realizando operaciones exclusivamente por cuenta propia. Los requisitos para participar en la primera categoría son para que personas jurídicas que al cierre del último ejercicio el saldo total de sus activos haya sido superior o igual a 7.500 millones de Unidades Indexadas (aproximadamente US$ 1.087 millones) y que el saldo de su patrimonio haya sido superior a 3.750 millones de Unidades Indexadas (US$ 543 millones).

En la segunda categoría estarán aquellas que el saldo total de sus activos haya sido menor a 7.500 millones de Unidades Indexadas y superior a 750 millones de UI (aproximadamente US$ 109 millones) y saldo de de su patrimonio haya sido inferior a 3.750 millones de UI y superior a 375 millones (US$ 54,3 millones).

A partir de estos requisitos, ambas categorías deberán acreditar ante la Gerencia de Política Económica y Mercados que poseen conocimiento adecuado del funcionamiento de los mercados de cambios a futuro y que gestionan adecuadamente sus riesgos.

Allí, esa gerencia adoptará decisión verificando el cumplimiento de los requisitos, asi como las consideraciones de conveniencia y oportunidad que merezca solicitud atendiendo el funcionamiento adecuado del mercado de cambios.

El informe aclaró que la autorización caducará si en cada año civil las personas jurídicas no cumplen con determinado volumen operado. En el caso de la primera categoría perderán esa autorización aquella entidad que no verifique operaciones de cambio a futuro por un monto superior a los US$ 200 millones, considerando todo los ámbitos de negociación en los que actúe. Para aquellas autorizadas dentro de la segunda categoría deberán operar un monto mínimo de US$ 30 millones.