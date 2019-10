BCU vendió US$ 21 millones y estabilizó la cotización del dólar

El dólar cortó este jueves una racha de cuatro jornadas al alza y se mantuvo estable, con el Banco Central (BCU) que volvió a decir presente en el mercado spot con intervenciones para estabilizar el tipo de cambio. La divisa se negoció en el promedio interbancario a $ 37,176, 0,02% por debajo de la última sesión.

El BCU fue protagonista y vendió U$S 21 millones en una jornada con operaciones por US$ 37 millones. La autoridad monetaria había reaparecido el miércoles en el mercado cambiario luego de un mes, cuando vendió US$ 60 millones.

De esa manera suavizó la suba y le puso fin a una seguidilla de cuatro sesiones donde la moneda había trepado 1,01%. También pasó un mensaje de que no está dispuesto a convalidar valores muy por encima de los actuales.

Fuentes de mercado señalaron esta semana a El Observador que desde hace días se observa una tendencia más compradora que vendedora de dólares con participación de bancos, AFAP y otros agentes privados. En ese sentido, destacaron que el mercado estaba esperando señales, las que llegaron en las últimas horas cuando el BCU salió decidido a pisar el avance del billete verde.

En la pizarra del Banco República (BROU) el dólar cotizaba en la tarde del jueves a $ 36,42 para la compra y $ 37,92 para la venta. Y en las pantallas de los cambios privados el billete verde se ofrecía en la franja de $38,1.

A nivel regional, en Argentina el dólar minorista cerró sin cambios en 59,50 pesos en las pantallas del Banco Nación y a 57,73 pesos en la plaza mayorista. En Brasil el real volvió a apreciarse frente al dólar y se negociaba a 4,0880.

Las monedas de América Latina se fortalecían el jueves frente a la debilidad global del dólar tras la publicación de datos negativos sobre la economía de Estados Unidos.

El crecimiento del sector de servicios de Estados Unidos se frenó en setiembre a un mínimo de tres años, mientras que el crecimiento del empleo en la mayor porción de la economía del país fue el más débil en media década, según mostró un sondeo a gerentes de compra.

(Con Reuters y El Cronista)