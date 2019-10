BCU vendió US$ 60 millones luego de un mes sin operar para contener suba del dólar

El dólar aumentó 0,45% este miércoles y se afianzó arriba de los $ 37 en el mercado mayorista. La divisa se negoció a $ 37,184 en el promedio interbancario durante una jornada donde volvió a aparecer en acción el Banco Central (BCU).

La autoridad monetaria realizó ventas millonarias, dando muestras claras de que no está cómodo con un dólar muy arriba de ese nivel. Así el BCU vendió US$ 60 millones sobre un total operado de US$ 101 millones para suavizar la suba del billete verde.

Este tipo de intervenciones son comunes en el mercado cambiario uruguayo, que opera con un régimen de flotación "sucia". Cuando el BCU considera que el tipo de cambio está por debajo o por arriba de sus niveles de fundamento, sale a comprar o vender dólares para enviar una señal explícita al mercado.

De hecho, la intervención de este miércoles no causó sorpresas. Un operador cambiario dijo a El Observador que era algo esperable si se repasa lo sucedido en otros momentos de este año cuando las señales no tardaron en aparecer y el BCU salió decidido a evitar, tanto saltos como caídas bruscas. En las últimas cuatro sesiones la divisa avanzó 1,1 % y 14,7% en el año.

Jerónimo Nin, de Nobilis Corredor de Bolsa, dijo a El Observador que hace ya varios días que el mercado está algo más comprador que vendedor de dólares. “Los bancos privados que son los principales demandantes y el mercado en general estaba buscando ver un poco dónde estaba el Banco Central. El que tenía algún dólar para vender dice ´yo empiezo a vender cuando vea que el Central está vendiendo. Mientras tanto si lo va a dejar subir espero”, afirmó

Recordó que salvo en Brasil donde el real se apreció, en el resto de los emergentes todo el mundo buscó el dólar por el temor a que la economía americana empiece a crecer más lento de lo esperado, y a los síntomas de la guerra comercial que ya se comienzan a ver en el crecimiento económico mundial.

“Si bien hay agentes institucionales comprando (Afap), no son los principales demandantes. Lo que hay es más agentes privados que ven que hay que refugiarse en el dólar mientras ven qué pasa con la economía acá, en Argentina y todas esas incertidumbres que tenemos por la vuelta”, añadió.

La moneda estadounidense había cerrado setiembre con una suba punta a punta de 0,8% en el mayorista, sin la participación del BCU, mientras que en agosto había vendido más de US$ 300 millones de sus reservas para amortiguar una devaluación que orilló el 7%.

En la pantalla de los cambios privados la divisa se ofrecía este miércoles en la franja de $ 38,15 y a en la pizarra al público del BROU a $ 37,95 para la venta y $ 36,45 para la compra, 10 centésimos arriba del último cierre.

Argentina sigue movida

En Argentina la rueda cambiaria del miércoles fue casi un calco de la del martes. El dólar volvió a subir pese a las ventas del Banco Central (BCRA), que usó sus reservas para intervenir en contado y en futuros en los plazos más cortos. A ello se sumaron las manos de bancos oficiales para ayudar a pisar el precio.

El dólar mayorista sumó 18 centavos y cerró a 57,82 pesos en el MULC, aunque llegó a tocar los 57,94 pesos lo que encendió las alertas de la entidad que dirige Guido Sandleris. El promedio entre bancos que realiza el BCRA fijó el precio en los 60,22 pesos, 13 centavos por encima del martes. En las pantallas del Banco Nación (BNA), la divisa se mantuvo sin cambios en su cotización y finalizó en los 59,50 pesos. Por su parte, en Brasil el dólar cayó 0,71% hasta 4,1294 reales por unidad.

Wall Street cierra en baja

Los principales índices de Wall Street sufrieron el miércoles su mayor caída diaria en casi seis semanas, después de que datos de empleo y manufactura sugirieron que la guerra comercial entre Estados Unidos y China está afectando cada vez más a la mayor economía mundial.

Los empleadores privados en Estados Unidos contrataron menos trabajadores de lo esperado en setiembre, según mostró el Reporte Nacional de Empleo de la firma ADP, lo que apunta a una ralentización del mercado laboral.

El informe, que precede al reporte más detallado de nóminas que publicará el viernes el Departamento de Trabajo, se conoció después de que la actividad manufacturera en Estados Unidos se contrajo hasta su nivel más reducido en más de una década.

Esto afectó a la fe de los inversores en la fortaleza de la economía local, que ha mostrado una relativa resistencia de cara a la desaceleración mundial.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 1,86% a 26.078,62 unidades; el índice S&P 500 bajó 1,79% a 2.887,61 unidades. El Nasdaq Composite, en tanto, cedió 1,56% a 7.785,25 unidades.

(Con Reuters y El Cronista)