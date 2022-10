Bikini, alcohol y relaciones homosexuales: 10 cosas prohibidas para los que viajen al Mundial

Los uruguayos que viajen a Qatar por el Mundial de Fútbol en noviembre deben tener en cuenta que ese país tiene otro tipo de normas "prohibitivas" que “rompen los ojos” a los ciudadanos de Occidente. En ese sentido, quienes decidan ir a ver a la selección en vivo durante esta Copa del Mundo “tienen que saber a qué tipo de país van para tomar el conocimiento y actuar en consecuencia”, dijo a El Observador la abogada Laura Capalbo.

A modo de ejemplo de las costumbres de ese país, la profesora en Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República contó que en Qatar, cuando una mujer va al ginecólogo y se entera de que está embarazada, el médico debe pedirle el acta de matrimonio. “Si no está casada, la tiene que denunciar; si la denuncia, la llevan presa, la separan de su hijo o hija, la pueden llegar a expulsar de su comunidad... O sea, tiene consecuencias trágicas”, indicó la experta, aunque aclaró que eso no le ocurrirá a un turista uruguayo.

De todos modos la presidenta del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) dio algunas recomendaciones, no a modo de alerta, sino de “precaución” y “cautela” para los ciudadanos uruguayos, principalmente las mujeres, que decidan ir al Mundial.

Para su consideración

En primer lugar, según la letra fría de la ley, el uso de banderas no está permitido; tomar alcohol en un lugar público tampoco; insultar no está bien visto. A nivel de vestimenta, la docente mencionó que conoce gente que ha ido y "no ha tenido inconvenientes con el tema de ropa un poco más audaz para el mundo musulmán (…) Tenían una vestimenta un tanto informal y no tuvieron problemas”, detalló.

Asimismo, puntualizó en que debe tener “prudencia” de que no están “en un Estado en el cual tengan garantizados todos sus derechos” e hizo especial hincapié, además, en repasar la Guía para ciudadanos uruguayos que Cancillería elaboró, en abril de este año, de cara al Mundial de Qatar. “Que se la lleven impresa o en su teléfono y que todos los días la miren, para no tener problemas. Es algo institucional, aprobado [y] estudiado”, recalcó Capalbo.

Entre las prohibiciones y recomendaciones que figuran en la guía está, por ejemplo:

• arrojar basura en la calle es sancionado con multa de hasta QAR$ 10.000 (unos $ 115.000);

• las agresiones a la dignidad sexual son castigadas con la cárcel;

• tomar fotos de personas locales sin pedir permiso, especialmente de mujeres, está prohibido;

• también está prohibido usar bikinis en las playas públicas (solo en playas privadas de los hoteles);

• se deben evitar las demostraciones públicas de afecto, ya que pueden conducir al arresto;

• vivir juntos sin estar casados está prohibido, así como el sexo fuera del matrimonio;

• asimismo, los vínculos sexuales entre personas del mismo sexo son ilegales en Qatar, pueden conducir a la cárcel e incluso la muerte;

• la forma de saludar "es un breve y suave apretón de manos" y, con las mujeres, "debe evitarse cualquier contacto físico en el saludo", de acuerdo con Cancillería;

• en cuanto a la vestimenta, es recomendable que tanto hombres como mujeres se cubran los hombros y rodillas

• en tal sentido el gobierno uruguayo recomienda también, principalmente a las mujeres, que vayan con una pashmina como "elemento básico" en su guardarropa.

Al respecto, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores comentaron a El Observador que, a menos de un mes de que comience el torneo de fútbol y del debut de la selección uruguaya, “se está evaluando una actualización, pero aún no está definido”. El documento se puede consultar en la página web de la cartera.

Tire y afloje

Sin embargo, Capalbo explicó que habrá una flexibilización, no modificación, en la aplicación de esas reglas estrictas qataríes.

“Qatar no va a querer presentarse al mundo como un Estado que está abriendo las puertas a Occidente para hacer un Mundial y que luego termine gente presa o con ciertos derechos vulnerados. Es mala prensa para Qatar […] Van a tener que flexibilizar porque sino es un tiro en el pie”, manifestó Capalbo.

Según la socia del estudio Bragard Abogados, “es dable esperar que haya flexibilizaciones”. “La norma existe, pero el grado de flexibilización se va a ver sobre la marcha”, agregó.

La postura de FIFA

A fines de 2021, Nasser Al-Khater, presidente del comité organizador de la Copa del Mundo 2022 en Qatar, reiteró que "la homosexualidad no está permitida" pero que los seguidores LGTBIQ + tendrán derecho a viajar, aunque aclaró: "Las demostraciones públicas de afecto están mal vistas y esto se aplica a todos".

A su vez el presidente de FIFA, Gianni Infantino, explicó en setiembre que las autoridades cataríes le dieron garantías que cualquier eventual inconveniente se manejará de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos.