Bitcoin: vuelve a caer y predicen un "rebote" de todo el mercado

Bitcoin, la criptodivisa más fuerte del ecosistema, cayó 3% y volvió a los US$ 49.000, alejándose de su último máximo histórico de US$ 69.004. Por otro lado, Ether, la segunda moneda digital más valiosa, bajó 4% y su cotización ronda los US$ 3.900.

Otras criptomonedas como Binance Coin, Solana, Cardano, XRP, Luna y Avalanche también cayeron. Sin embargo, no todo es pérdida: en medio de la caída, las criptos Near Protocol, Fantom, SushiSwap y AAVE dieron ganancias del 62%, 60%, 57% y 55%, respectivamente. Según los expertos de Tradingview, una plataforma en la que los inversores analizan el mercado y realizan publicaciones con sus predicciones, el precio de Bitcoin se mantendrá en el rango de los US$ 48.000 a US$ 49.000 unos días más. Antes de que su cotización se dispare, los inversores aprovecharán la oportunidad para acumular la popular criptomoneda y altcoins (este término refiere a criptodivisas alternativas a Bitcoin). Si la predicción se cumple, el mercado criptográfico entrará en una "altseason", que significa "temporada de criptomonedas alternativas a Bitcoin" y hace referencia a un ciclo alcista. ¿Qué es una "altseason" y cómo se da? Las ballenas de Bitcoin, inversores que son dueños de una gran parte del activo digital, compran bitcoins a un precio bajo. Luego, esperan a que Bitcoin suba y venden la moneda con ganancia a todos aquellos medianos y pequeños inversores que no quieren quedarse atrás. Paso seguido, las ballenas inyectan los retornos a altcoins y nuevamente, atraen a los peces de Bitcoin a estas criptomonedas alternativas porque empiezan a subir de precio. Nuevamente, las ballenas venden con ganancia y vuelven entrar a Bitcoin a precios bajos. Esta maniobra financiera tiene impacto en el mercado criptográfico y desemboca en una "altseason", una temporada en la que las criptomonedas alternativas a Bitcoin no paran de subir y dan retornos altos.